В Краснодаре уберут еще 49 гаражей, чтобы сделать на их месте парк
2 марта в мэрии Краснодара рассказали о плане расширить горсад в поселке Берёзовом
На участке, прилегающем к городскому саду Сосновому, стоят 49 гаражей. Их поставили без разрешительных земельно-правовых документов. Собственники не исполнили в срок требования о переносе или демонтаже, поэтому теперь конструкции снесут сотрудники «Службы спасения».
Завершить работы планируется до конца марта. После этого освободившийся участок начнут благоустраивать и делать там продолжение зеленой зоны.
В пресс-службе мэрии Краснодара добавили, что отремонтируют весь городской сад. Проект благоустройства территории площадью 7 га разработали с учетом пожеланий жителей. Закончить обновление собираются до 31 августа.
Как писали Юга.ру, в 2019 году на месте снесенных гаражей на улице Садовой сделали сквер. А в феврале 2021 года стало известно, что 37 гаражей снесли на улице Ватутина, где планируют сделать детскую площадку, зеленую зону либо парковку.