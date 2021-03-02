В Краснодаре уберут еще 49 гаражей, чтобы сделать на их месте парк

Краснодарский край

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2 марта в мэрии Краснодара рассказали о плане расширить горсад в поселке Берёзовом

На участке, прилегающем к городскому саду Сосновому, стоят 49 гаражей. Их поставили без разрешительных земельно-правовых документов. Собственники не исполнили в срок требования о переносе или демонтаже, поэтому теперь конструкции снесут сотрудники «Службы спасения».

Завершить работы планируется до конца марта. После этого освободившийся участок начнут благоустраивать и делать там продолжение зеленой зоны.

В пресс-службе мэрии Краснодара добавили, что отремонтируют весь городской сад. Проект благоустройства территории площадью 7 га разработали с учетом пожеланий жителей. Закончить обновление собираются до 31 августа.

Как писали Юга.ру, в 2019 году на месте снесенных гаражей на улице Садовой сделали сквер. А в феврале 2021 года стало известно, что 37 гаражей снесли на улице Ватутина, где планируют сделать детскую площадку, зеленую зону либо парковку. 

Благоустройство Краснодар Парки

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В Краснодаре уберут еще 49 гаражей, чтобы сделать на их месте парк
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