В Краснодаре уберут еще 49 гаражей, чтобы сделать на их месте парк

2 марта в мэрии Краснодара рассказали о плане расширить горсад в поселке Берёзовом

На участке, прилегающем к городскому саду Сосновому, стоят 49 гаражей. Их поставили без разрешительных земельно-правовых документов. Собственники не исполнили в срок требования о переносе или демонтаже, поэтому теперь конструкции снесут сотрудники «Службы спасения».

Завершить работы планируется до конца марта. После этого освободившийся участок начнут благоустраивать и делать там продолжение зеленой зоны.

В пресс-службе мэрии Краснодара добавили, что отремонтируют весь городской сад. Проект благоустройства территории площадью 7 га разработали с учетом пожеланий жителей. Закончить обновление собираются до 31 августа.