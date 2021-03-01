«Русфонд» объявил сбор средств на покупку слуховых аппаратов для Марка Дорофиенко из Северского района

Благотворительный фонд «Русфонд» с 26 февраля собирает средства на покупку слуховых аппаратов для 4-месячного Марка Дорофиенко из Северского района

«Марк растет общительным, спокойным ребенком, но ничего не слышит, не реагирует даже на очень громкие звуки», — рассказала женщина.

При рождении Марк Дорофиенко испытал кислородное голодание, его выписали из роддома с подозрением на тугоухость. Диагноз «двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени» подтвердился, когда ребенку был один месяц. Как отмечает мать мальчика Яна Дорофиенко, ранее ни у кого в семье не было проблем со слухом.

Сурдолог Детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова сообщила, что в возрасте одного года ребенку планируется провести кохлеарную имплантацию за государственный счет. Однако перед операцией для слухоречевой реабилитации ребенок должен пользоваться слуховыми аппаратами.

«Рекомендуется бинауральное слухопротезирование цифровыми многоканальными сверхмощными слуховыми аппаратами», — отметила медик.

Сурдолог объяснила, что такие аппараты нужны, чтобы Марк начал различать звуки, учился их повторять и познавал окружающий мир. Одно устройство он будет носить и после операции.

За счет госбюджета такие слуховые аппараты не предоставляются. Купить их самостоятельно, а они стоят 241 тыс. 772 рубля , родители мальчика не могут — в семье растут двое маленьких сыновей, работает один муж, также деньги уходят на аренду жилья.

Семья обратилась за помощью в благотворительный фонд «Русфонд», и 26 февраля там объявили сбор средств на покупку слуховых аппаратов для Марка.