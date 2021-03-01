«Русфонд» объявил сбор средств на покупку слуховых аппаратов для Марка Дорофиенко из Северского района
Благотворительный фонд «Русфонд» с 26 февраля собирает средства на покупку слуховых аппаратов для 4-месячного Марка Дорофиенко из Северского района
При рождении Марк Дорофиенко испытал кислородное голодание, его выписали из роддома с подозрением на тугоухость. Диагноз «двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени» подтвердился, когда ребенку был один месяц. Как отмечает мать мальчика Яна Дорофиенко, ранее ни у кого в семье не было проблем со слухом.
«Марк растет общительным, спокойным ребенком, но ничего не слышит, не реагирует даже на очень громкие звуки», — рассказала женщина.
Сурдолог Детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова сообщила, что в возрасте одного года ребенку планируется провести кохлеарную имплантацию за государственный счет. Однако перед операцией для слухоречевой реабилитации ребенок должен пользоваться слуховыми аппаратами.
«Рекомендуется бинауральное слухопротезирование цифровыми многоканальными сверхмощными слуховыми аппаратами», — отметила медик.
Сурдолог объяснила, что такие аппараты нужны, чтобы Марк начал различать звуки, учился их повторять и познавал окружающий мир. Одно устройство он будет носить и после операции.
За счет госбюджета такие слуховые аппараты не предоставляются. Купить их самостоятельно, а они стоят 241 тыс. 772 рубля, родители мальчика не могут — в семье растут двое маленьких сыновей, работает один муж, также деньги уходят на аренду жилья.
Семья обратилась за помощью в благотворительный фонд «Русфонд», и 26 февраля там объявили сбор средств на покупку слуховых аппаратов для Марка.
Как помочь Марку Дорофиенко?
— Оформить пожертвование можно на сайте «Русфонда» внизу страницы, указав свою почту, имя и сумму;
— Отправить СМС на номер 5542, цифрами указав сумму пожертвования;
— Оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.