В первые дни марта Кубань ожидает весенняя прохлада

Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в большинстве районов Кубани. В отдельных районах прогнозируется налипание мокрого снега. Местами возможен туман, ночью и утром — гололед и изморозь. Ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью будет -4…+1 °С, днем — 2-7 С°.

По прогнозам синоптиков, 1 марта в Краснодаре будет небольшой дождь, мокрый снег и туман. Температура воздуха днем 5-7 °С.

На Черноморском побережье будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. Ветер 6-11 м/с, днем на участке Анапа — Геленджик порывы ветра будут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит -1…+4 °С, днем — 4-9 °С.

Следующие двое суток на Кубани сохранится переменная облачность. Днем 2 марта существенных осадков не будет, однако после в большинстве районов пройдет дождь и выпадет мокрый снег. Утром 2 марта возможен туман, налипание мокрого снега и гололед. Такая же погода будет утром и ночью 3 марта.