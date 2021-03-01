В первые дни марта Кубань ожидает весенняя прохлада
Краснодарский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды с 1 по 3 марта
По прогнозам синоптиков, 1 марта в Краснодаре будет небольшой дождь, мокрый снег и туман. Температура воздуха днем 5-7 °С.
Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в большинстве районов Кубани. В отдельных районах прогнозируется налипание мокрого снега. Местами возможен туман, ночью и утром — гололед и изморозь. Ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью будет -4…+1 °С, днем — 2-7 С°.
На Черноморском побережье будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. Ветер 6-11 м/с, днем на участке Анапа — Геленджик порывы ветра будут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит -1…+4 °С, днем — 4-9 °С.
Следующие двое суток на Кубани сохранится переменная облачность. Днем 2 марта существенных осадков не будет, однако после в большинстве районов пройдет дождь и выпадет мокрый снег. Утром 2 марта возможен туман, налипание мокрого снега и гололед. Такая же погода будет утром и ночью 3 марта.
2 марта ветер будет 4-9 м/с, к 3 марта его порывы увеличатся до 5-10 м/с, местами — до 14 м/с. Ночью 2 марта температура воздуха опустится до — 6 °С. 3 марта столбики термометров покажут ночью -3…+2 °С, днем — 3-8 °С.
На Черноморском побережье в первые дни марта будет переменная облачность. В начале периода без осадков, в остальное время местами пройдут дожди. Ветер 6-11 м/с, днем 2 и 3 марта порывы ветра местами достигнут 12-17 м/с. 2 марта температура воздуха ночью составит -1…+4 °С. 3 марта по ночам будет 1-6 °С, а днем воздух прогреется до 4‑9 °С.