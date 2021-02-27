В Краснодаре уберут контактную сеть троллейбуса на Благоева из-за ремонта улицы

Краснодарский край

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В конце февраля в Краснодаре приступили к расширению улицы Благоева

26 февраля стартовал ремонт улицы Благоева от дома № 7 до Мачуги. На участке планируют расширить проезжую часть до четырех полос, обустроить тротуары, переделать инженерные коммуникации. Также работы включают установку знаков и светофоров и нанесение разметки. Закончить обновление планируют до 31 августа.

Проект позволит расширить выезд с «малого кольца» в микрорайоне Гидростроителей на улицу Мачуги. Реконструировать будут 220 метров.

Работы разбили на три этапа, сообщили в пресс-службе мэрии 25 февраля. На первом перекроют правую полосу, а для проезда транспорта останутся открыты две полосы. На отрезке дороги проведут подготовительные работы, демонтируют дорожные знаки, заборы, тротуары, сети освещения и контактную сеть троллейбусной линии, разберут бордюры.

Завершить первый этап собираются до конца апреля.

Как писали Юга.ру 17 февраля, в краевом центре собираются починить разрушенную дорогу и сделать ее новым выездом из микрорайона Гидростроителей.

Дороги Краснодар Общественный транспорт Ремонт дорог

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