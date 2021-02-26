На Кубани работает ветмобиль, в котором можно бесплатно стерилизовать животных
В фонде «Вольное Дело» напомнили кубанцам, что они могут записать питомцев на бесплатную стерилизацию, вакцинацию и обработку от паразитов
Напомним, в августе прошлого года фонд «Вольное Дело» Олега Дерипаски запустил на Кубани передвижную ветеринарную операционную на базе автомобиля «Газель». В ветмобиле подключены свет, вода, есть операционный стол, бактерицидный рециркулятор, весы и контейнеры для медикаментов.
Операции животным делают ветеринарный врач и его ассистент. Стерилизация проводится бесплатно, по желанию хозяев можно также вакцинировать питомца или обработать его от паразитов.
В феврале в пресс-службе фонда сообщили, что за время работы в ветмобиле стерилизовали 100 собак и 410 кошек. За день врач проводит 6-8 операций. Так, стерилизация кошки занимает около часа, а на собаку уходит полтора часа. Сейчас ветмобиль находится в Усть-Лабинске.
Чтобы попасть на прием, нужно позвонить в будний день с 10:00 до 17:00 по телефону 8 (918) 973-33-03. Менеджер программы расскажет, как найти ветмобиль и подготовить животное к операции.
Отметим, что фонд «Вольное Дело» реализует программу защиты животных с 2014 года. За это время были открыты приюты для собак «Поводог» в Сочи, Красноярске, Иркутске, Абакане и подмосковном Наро-Фоминске.
Юга.ру писали, что в Сочи приют открылся в феврале 2014 года. На эти цели было направлено более 500 тыс. рублей, а год содержания приюта обходится в 1,8 млн рублей. За первый год работы учреждения удалось пристроить более 300 собак.