На Кубани работает ветмобиль, в котором можно бесплатно стерилизовать животных

В фонде «Вольное Дело» напомнили кубанцам, что они могут записать питомцев на бесплатную стерилизацию, вакцинацию и обработку от паразитов

Напомним, в августе прошлого года фонд «Вольное Дело» Олега Дерипаски запустил на Кубани передвижную ветеринарную операционную на базе автомобиля «Газель». В ветмобиле подключены свет, вода, есть операционный стол, бактерицидный рециркулятор, весы и контейнеры для медикаментов. Операции животным делают ветеринарный врач и его ассистент. Стерилизация проводится бесплатно, по желанию хозяев можно также вакцинировать питомца или обработать его от паразитов.

В феврале в пресс-службе фонда сообщили, что за время работы в ветмобиле стерилизовали 100 собак и 410 кошек. За день врач проводит 6-8 операций. Так, стерилизация кошки занимает около часа, а на собаку уходит полтора часа. Сейчас ветмобиль находится в Усть-Лабинске. Чтобы попасть на прием, нужно позвонить в будний день с 10:00 до 17:00 по телефону 8 (918) 973-33-03. Менеджер программы расскажет, как найти ветмобиль и подготовить животное к операции.