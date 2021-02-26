В Краснодаре пройдет серия кинопоказов о многообразии женских ролей

6 марта в 19:00 можно будет посмотреть детективную драму «Ширли» . Литературной основой сценария фильма стал одноименный роман Сьюзан Скарф Меррелл. Режиссер Жозефин Декер вольно рассказывает о том, как писательница в жанре хоррор Ширли Джексон переживает творческий кризис.

Все фильмы рассказывают необычные истории женщин. 4 марта в 20:00 начнется показ драмы якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало» . Главная героиня — целительница и отшельница. Ее ненавидят, избегают и боятся, но по ночам неизменно переступают порог ее дома, чтобы та помогла избавиться от болезней.

7 марта в 19:00 начнется показ фильма Кантемира Балагова «Дылда», чья первая режиссерская работа «Теснота» отмечена призом ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд» на 70-м Каннском кинофестивале. Послевоенная авторская драма рассказывает, как молодые женщины Ия и Маша по возвращении с фронта в Ленинград пытаются вернуться к мирной жизни. Однако сделать это не так просто, когда разруха и опустошение не только вокруг тебя, но и внутри.

8 марта в 19:00 можно будет посмотреть французскую драму «Портрет девушки в огне» Селин Сьямма, созданную режиссером по собственному сценарию. Действие происходит в 1760-е годы на небольшом острове в регионе Бретань, куда прибывает молодая художница Марианна, чтобы нарисовать портрет Элоиз — девушки, которую готовят к свадьбе с незнакомым ей итальянцем. Постепенно между героинями возникает связь. Фильм получил приз за лучший сценарий и «квир-пальму» Каннского кинофестиваля.

«Программа эта не только для женщин, она о них: аутсайдерах, лидерах, художницах, ведьмах, писательницах, матерях и тех, кто не хочет/может стать матерью, о художницах и всех, переживших и переживающих войны внутри и снаружи. Возможно, после просмотра этих фильмов кому-то станут понятней гендерные суффиксы, Сергею Минаеву станут очевидней причины его блокировки в Clubhouse (шутка) и все мы осознаем и примем всё многообразие ролей, которые можем выбирать в течение жизни», — рассказали в пресс-службе «Типографии».

Культурный центр «Типография» находится на улице Зиповской, 5/33. Стоимость билетов на показы — от 200 до 250 рублей.