Wink представил тариф «Трансформер» и бесплатные пакеты

Обновленный тариф-конструктор сохранил предыдущие опции и пополнился новыми. Теперь клиентам видеосервиса Wink не нужно самим настраивать список дополнительных мини-пакетов — они будут активироваться автоматически в зависимости от того, что смотрит подписчик.

«Трансформер» по-прежнему позволяет создать идеальный тариф под конкретного пользователя. В новой версии доступно более 300 телеканалов, как общедоступных, так и тематических, а также более 40 тыс. фильмов и эпизодов сериалов разных жанров, стран и лет. Помимо базового пакета телеканалов и видеоконтента сформированы 22 тематических мини-пакета, 5 из которых в любых комбинациях входят в абонентскую плату, а шестой и последующие можно активировать за дополнительную плату от 50 рублей в месяц.



Если подписчик выбрал и начинает смотреть определенный контент, то мини-пакет, в который он входит, будет подключен автоматически. Каждый месяц клиент может сменить хоть все дополнительные пакеты на новые. Мини-пакеты рассчитаны на любой вкус и интересы — познавательные, спортивные, музыкальные, детские (на разные возрастные категории), для женской и мужской аудитории, для любителей отечественного и мирового кино.