Wink представил тариф «Трансформер» и бесплатные пакеты
Новая версия тарифа «Трансформер» от «Ростелекома» теперь может автоматически подстраиваться под интересы клиента
Обновленный тариф-конструктор сохранил предыдущие опции и пополнился новыми. Теперь клиентам видеосервиса Wink не нужно самим настраивать список дополнительных мини-пакетов — они будут активироваться автоматически в зависимости от того, что смотрит подписчик.
«Трансформер» по-прежнему позволяет создать идеальный тариф под конкретного пользователя. В новой версии доступно более 300 телеканалов, как общедоступных, так и тематических, а также более 40 тыс. фильмов и эпизодов сериалов разных жанров, стран и лет. Помимо базового пакета телеканалов и видеоконтента сформированы 22 тематических мини-пакета, 5 из которых в любых комбинациях входят в абонентскую плату, а шестой и последующие можно активировать за дополнительную плату от 50 рублей в месяц.
Если подписчик выбрал и начинает смотреть определенный контент, то мини-пакет, в который он входит, будет подключен автоматически. Каждый месяц клиент может сменить хоть все дополнительные пакеты на новые. Мини-пакеты рассчитаны на любой вкус и интересы — познавательные, спортивные, музыкальные, детские (на разные возрастные категории), для женской и мужской аудитории, для любителей отечественного и мирового кино.
Новые пользователи при подключении на сайте тарифа получают бесплатный доступ на 30 дней. По акции «Максимальный доступ» новым клиентам по 31 мая 2021 года открыты все 22 дополнительных мини-пакета бесплатно. Это позволяет изучить контент и выбрать только нужное.
«Трансформер» появился около года назад и быстро стал самым популярным в линейке тарифов Wink. Изучив за это время опыт, пожелания и обратную связь от клиентов, мы разработали новую, более совершенную версию тарифа, научив его самостоятельно подстраиваться под интересы пользователя. Клиент, по сути, получает персональную подписку, которая учитывает его вкусы и предпочтения, что позволит увеличить количество и продолжительность просмотров в видеосервисе. Обновленный «Трансформер» — отличная возможность сделать Wink личным видеосервисом», — отметил директор по развитию направления «Видео» компании «Ростелеком» Антон Володькин.
Полные условия тарифного плана «Трансформер» и маркетинговой акции «Полный доступ» можно узнать на сайте www.rt.ru.