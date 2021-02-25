На Кубани собираются установить 20 пунктов весового контроля

Краснодарский край

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25 февраля в Законодательном собрании Краснодарского края заслушали итоги 2020 года от краевой полиции

25 февраля на сессии ЗСК выступил начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев с отчетом за 2020 год. Он рассказал, что уровень преступности был ниже среднероссийского и окружного показателей и составил 1 тыс. 295 преступлений на 100 тыс. населения.

По данным краевой полиции, сотрудники МВД обеспечили общественный порядок во время 4 тыс. массовых мероприятий с суммарным количеством участников более 2 млн человек. Также в 2020 году жители Кубани обратились и написали заявления более 137 тыс. раз — это на четверть ниже по сравнению с 2019 годом.

Как сообщил Андреев, одним из наиболее важных инструментов в обеспечении защиты оставалась профилактика правонарушений. Благодаря работе удалось снизить число убийств, грабежей, краж, угонов, а также преступлений среди несовершеннолетних.

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Во время обсуждения депутаты ЗСК спросили, есть ли у полицейских направления, которые требуют дополнительного законодательного регулирования. Начальник ГУВД отметил, что важным стало принятие федерального закона о вытрезвителях. Также сейчас остро обстоит ситуация с киберпреступлениями. Для этого МВД взаимодействует с ФСИН, чтобы предотвращать такие преступления в местах лишения свободы.

Кроме того, депутаты поинтересовались ситуацией на постах весового контроля: на большегрузах часто не читаются госномера, из-за этого не получается идентифицировать транспорт и наложить штраф за перегруз. Андреев ответил, что за 2020 год за такие правонарушения составили более тысячи протоколов и что сейчас эта работа продолжается.

«В крае в скором времени появится уже 20 пунктов весового контроля. Нужно отладить взаимодействие и привлекать всех нарушителей к ответственности. Давайте объединим усилия и совместно выработаем решение этой проблемы. Мы ежегодно тратим порядка 40 млрд рублей на содержание федеральных, краевых и муниципальных дорог, но они у нас стремительно изнашиваются. Есть факты, когда перевес превышает допустимые значения в четыре раза. С этим нужно бороться», — резюмировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

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Он добавил, что Кубань — это приграничный, транзитный и курортный регион, поэтому обстановка в нём не может быть простой. Также, указал он, увеличивают нагрузку на полицейских международные и российские события в крае. В итоге депутаты рекомендовали меры по совершенствованию деятельности органов внутренних дел. Например, полиции предложили усилить разъяснительную работу среди населения о недопустимости асоциального поведения, а также о личной безопасности и сохранности имущества.

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