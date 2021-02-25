Парламентарии рассмотрели изменения в устав Краснодарского края
На 51-й сессии Законодательного собрания обсудили изменения в устав Краснодарского края
Ранее в краевом парламенте Юрий Бурлачко провел парламентские слушания по законопроекту «О внесении изменений в устав Краснодарского края».
На пленарном заседании председатель профильного комитета Андрей Горбань рассказал, что этим законопроектом Законодательное собрание начинает второй этап конституционной реформы, внося нормы новой редакции Конституции РФ в главный закон региона — устав края.
«Лучше всех поработал»:
В совместном ведении РФ и Краснодарского края находятся вопросы:
- природопользования,
- сельского хозяйства,
- охраны окружающей среды,
- экологической безопасности,
- особо охраняемых природных территорий,
- охраны памятников истории и культуры.
В этом ряду также вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физкультуры и спорта, молодежной политики и здравоохранения. В числе последних — оказание доступной и качественной медпомощи, создание условий для здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью.
На Кубани пенсионерка выявила фальсификации голосования по поправкам:
Также к здравоохранению законопроект относит социальную защиту, включая социальное обеспечение, защиту семьи, материнства, отцовства и детства, защиту института гетеросексуального брака и создание условий для достойного воспитания детей в семье и для заботы о родителях.
Не скрывая имени:
Изменения предложены в раздел 5 устава края о местном самоуправлении с учетом новых формулировок главы 8 Конституции РФ. Кроме того, изменения вносятся и в бюджетный процесс. В соответствии с ними по проекту краевого бюджета и годовому отчету о его исполнении могут проводиться не только публичные слушания, но и общественные обсуждения.
«2020 год прошел под знаком конституционной реформы, активно вносились изменения в федеральные конституционные и федеральные законы. Мы принимаем изменения в устав края. Впереди предстоит большая работа по корректировке порядка 100 законов Краснодарского края в соответствии с новыми нормами Конституции РФ и теми федеральными законами, которые будут приняты в их развитие», — пояснил Бурлачко.
Законопроект принят депутатами в первом чтении.