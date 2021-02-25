Парламентарии рассмотрели изменения в устав Краснодарского края

Изменения предложены в раздел 5 устава края о местном самоуправлении с учетом новых формулировок главы 8 Конституции РФ. Кроме того, изменения вносятся и в бюджетный процесс. В соответствии с ними по проекту краевого бюджета и годовому отчету о его исполнении могут проводиться не только публичные слушания, но и общественные обсуждения.



«2020 год прошел под знаком конституционной реформы, активно вносились изменения в федеральные конституционные и федеральные законы. Мы принимаем изменения в устав края. Впереди предстоит большая работа по корректировке порядка 100 законов Краснодарского края в соответствии с новыми нормами Конституции РФ и теми федеральными законами, которые будут приняты в их развитие», — пояснил Бурлачко.



Законопроект принят депутатами в первом чтении.