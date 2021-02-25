«Сочи Парк» начал установку нового экстремального аттракциона

Краснодарский край

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«Сочи Парк» планирует открыть новый аттракцион весной 2021 года

Гигантский маятник «Вечный двигатель» создает эффект свободного падения. На аттракционе есть резкие подъемы на высоту 10-этажного дома, вращение на 360°. 24 посадочных места расположены на вращающейся платформе. Аттракцион рассчитан на гостей ростом от 140 см. Производитель «Вечного двигателя» — итальянская компания Technical Park.

«В европейских парках есть всего два аналогичных аттракциона, в РФ единственный высотный маятник с полным вращением на 360° будет установлен в «Сочи Парке», — заявили в пресс-службе парка.

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«Вечный двигатель» — четвертый из семьи экстремальных аттракционов «Сочи Парка». Сейчас в топе развлечений — гигантский перевернутый бумеранг «Квантовый Скачок» (скорость — 105 км\ч), самая длинная в РФ американская горка «Змей Горыныч» (длина трека — 1056 метров) и самая высокая башня свободного падения в стране «Жар-Птица» (высота — 65 метров).

Новый аттракцион — один из сюрпризов сезона-2021, который стартует 19 марта. Посещение «Вечного двигателя» будет включено в единый билет «Сочи Парка». Дату открытия аттракциона можно будет узнать на sochipark.ru.

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