«Сочи Парк» начал установку нового экстремального аттракциона
«Сочи Парк» планирует открыть новый аттракцион весной 2021 года
Гигантский маятник «Вечный двигатель» создает эффект свободного падения. На аттракционе есть резкие подъемы на высоту 10-этажного дома, вращение на 360°. 24 посадочных места расположены на вращающейся платформе. Аттракцион рассчитан на гостей ростом от 140 см. Производитель «Вечного двигателя» — итальянская компания Technical Park.
«В европейских парках есть всего два аналогичных аттракциона, в РФ единственный высотный маятник с полным вращением на 360° будет установлен в «Сочи Парке», — заявили в пресс-службе парка.
«Вечный двигатель» — четвертый из семьи экстремальных аттракционов «Сочи Парка». Сейчас в топе развлечений — гигантский перевернутый бумеранг «Квантовый Скачок» (скорость — 105 км\ч), самая длинная в РФ американская горка «Змей Горыныч» (длина трека — 1056 метров) и самая высокая башня свободного падения в стране «Жар-Птица» (высота — 65 метров).
Новый аттракцион — один из сюрпризов сезона-2021, который стартует 19 марта. Посещение «Вечного двигателя» будет включено в единый билет «Сочи Парка». Дату открытия аттракциона можно будет узнать на sochipark.ru.