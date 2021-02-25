«Сочи Парк» начал установку нового экстремального аттракциона

Гигантский маятник «Вечный двигатель» создает эффект свободного падения. На аттракционе есть резкие подъемы на высоту 10-этажного дома, вращение на 360°. 24 посадочных места расположены на вращающейся платформе. Аттракцион рассчитан на гостей ростом от 140 см. Производитель «Вечного двигателя» — итальянская компания Technical Park.

«В европейских парках есть всего два аналогичных аттракциона, в РФ единственный высотный маятник с полным вращением на 360° будет установлен в «Сочи Парке», — заявили в пресс-службе парка.