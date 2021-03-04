«Анадолу» — титулованный медицинский центр. Клиенты могут бесплатно обратиться к стамбульским профессорам и получить удаленную консультацию — второе медицинское мнение (medical second opinion).

Чтобы получить второе мнение, надо связаться с сотрудниками представительства по телефону или электронной почте и предоставить максимально подробную информацию о заболевании — последние выписки, заключения, сведения о полученном лечении в РФ и, если есть, снимки МРТ, КТ или ПЭТ. Специалисты представительства бесплатно переведут на английский язык все документы и направят запрос профильному профессору. Он даст ответ в течение 48 часов.

Клиника консультирует по поводу любого заболевания. «Анадолу» обладает передовыми программами лечения в сферах онкологии, кардиологии и кардиохирургии, женского здоровья, общей хирургии, ортопедии, неврологии и т.д.