Клиника «Анадолу» напомнила краснодарцам о важности второго мнения по диагнозу
Независимое мнение турецких онкологов можно получить бесплатно, обратившись в краснодарский офис «Анадолу»
«Анадолу» — титулованный медицинский центр. Клиенты могут бесплатно обратиться к стамбульским профессорам и получить удаленную консультацию — второе медицинское мнение (medical second opinion).
Чтобы получить второе мнение, надо связаться с сотрудниками представительства по телефону или электронной почте и предоставить максимально подробную информацию о заболевании — последние выписки, заключения, сведения о полученном лечении в РФ и, если есть, снимки МРТ, КТ или ПЭТ. Специалисты представительства бесплатно переведут на английский язык все документы и направят запрос профильному профессору. Он даст ответ в течение 48 часов.
Клиника консультирует по поводу любого заболевания. «Анадолу» обладает передовыми программами лечения в сферах онкологии, кардиологии и кардиохирургии, женского здоровья, общей хирургии, ортопедии, неврологии и т.д.
Рак не приговор:
Качество медицинских услуг «Анадолу» подтверждено аккредитацией JCI (Объединенная международная комиссия, США), аккредитацией и наградой ESMO (Европейское сообщество медицинской онкологии), аккредитацией в области интервенционной онкологии IASIOS и аккредитацией OECI (Организация европейских онкологических институтов).
Качество гарантирует и то, что «Анадолу» работает в стратегическом партнерстве с одним из самых известных медучреждений планеты — Центром имени Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Medicine) в Балтиморе, США.
В 2019 году клиника «Анадолу» вошла в топ-3 медцентров планеты для медицинского туризма по оценке независимой организации «Международный альянс по оценке качества медицинского туризма».
Получить бесплатную консультацию можно в краснодарском представительстве клиники на улице Северной, д. 326, оф. 821, по телефонам 8(862)260-27-22 и 8(912)639-95-41 или на сайте.