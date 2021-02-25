«Том и Джерри», «Мандерлей», «Дом Пьера Кардена». Что выходит в кино в последние выходные февраля

Портал Юга.ру составил подборку фильмов, которые стартовали в кинопрокате 23 и 25 февраля

Главная премьера недели — фильм «Том и Джерри» (6+), в котором нарисованы только главные персонажи, известные всем с детства. Приключения кота и мыши происходят в Нью-Йорке в стенах известного отеля, где вот-вот должна состояться свадьба. Ход торжества рискует нарушить непоседливый грызун Джерри. Работница отеля Кайла (Хлоя Грейс Морец) нанимает уличного кота Тома, чтобы тот разобрался с мышью. Создатели документалистики «Дом Пьера Кардена» (16+) пытаются ответить на вопрос: какая история стоит за легендарным модельером? Фильм рассказывает о жизненном и творческом путях Пьера Кардена. Кутюрье предоставил съемочной группе эксклюзивный доступ к своим архивам и пустил внутрь своей мастерской, а также на закате карьеры дал несколько интервью. На экраны вышла отечественная комедия «Батя» (16+) с Владимиром Вдовиченковым и Стасом Старовойтовым в главных ролях. История о путешествии взрослого героя на день рождения к своему отцу, с которым они давно не виделись. По дороге сын вспоминает, как батя воспитывал его в 90-х.

Также в кинотеатрах можно посмотреть драму «История семьи Блум» (12+) с Наоми Уоттс в главной роли. Во время отпуска в Таиланде ее героиня Сэм упала с балкона, повредила позвоночник и стала почти полностью парализованной. Семья всеми силами пытается справиться с этим испытанием, одновременно с этим они берут на попечение раненого птенца сороки. Отечественная комедийная мелодрама «На скорости» (6+) рассказывает историю подростка Артёма, который на летние каникулы отправляется к своему знаменитому деду — в прошлом опытному гонщику. Новозеландский фильм ужасов «Уиджа. Проклятое зеркало» (18+) повествует о том, как группа друзей решает сыграть в спиритическую игру. В процессе герои начинают ощущать присутствие кого-то постороннего.

В прокат выходит американский мультфильм «Норм и несокрушимые: Семейные каникулы» (6+). Главный герой — арктический белый медведь Норм — всё свободное время тратит на организацию фестиваля ледяных скульптур. Но в преддверии праздника кто-то похищает его корону. Норм вместе с семьей отправляется на поиски злоумышленника. Также в кинотеатрах стартует российская драма «Пугало» (16+) о женщине-отшельнице, которую все ненавидят. Однако именно она — единственный шанс на спасение, когда приходит беда.

На экраны выходит американская драма «Друзья навсегда» (18+). Главный герой узнает, что его жене осталось жить максимум полгода. Убитый горем, он просит поддержку у лучшего друга, который временно переезжает к нему, чтобы помочь пережить предстоящую утрату. Британский фильм ужасов «Проклятый дом 4» (18+) рассказывает о писателе, который отправляется с дочерью в старинный замок, где затаилось древнее зло. Также в кинотеатрах можно посмотреть сборник эротических короткометражных фильмов Best Erotic Shorts 2 (18+) и черную комедию «Лузеры против пришельцев» (16+).

Кроме того, на широкие экраны выходит фильм «Мандерлей» (16+) Ларса фон Триера, который он выпустил еще в 2005 году. Датский постановщик — обладатель более 100 наград и номинаций на кинофестивалях по всему миру. Фильм стал продолжением ленты «Догвилль». Героиня Грейс с отцом отправляются на поиски нового дома и решают остановится в районе плантации Мандерлей. Несмотря на то, что рабство отменили более 60 лет назад, там оно процветает и люди подвергаются гнету со стороны «хозяев». Грейс решает изменить существующие порядки.

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