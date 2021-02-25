На Кубани потеплеет до 12 °С, но ненадолго

Глава Гидрометцентра сообщил о резком потеплении в Краснодарском крае с 25 февраля

Напомним, ранее синоптики прогнозировали , что на Кубани с 24 по 26 февраля будет ветрено и снежно. Небольшое потепление в Краснодарском крае ожидалось с пятницы, перед последними выходными зимы.

25 февраля во время пресс-конференции глава Гидроментцентра России Роман Вильфанд анонсировал стремительное потепление в некоторых регионах. По данным синоптика, температура начнет повышаться в Черноземье, Крыму и Краснодарском крае. К обеду четверга она приблизится к нулевой отметке, а затем потеплеет до 12 °С.

Однако в ночь на понедельник столбики термометров снова опустятся и усилится гололедица, передало РИА «Новости».