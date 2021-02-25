На Кубани потеплеет до 12 °С, но ненадолго

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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Глава Гидрометцентра сообщил о резком потеплении в Краснодарском крае с 25 февраля

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что на Кубани с 24 по 26 февраля будет ветрено и снежно. Небольшое потепление в Краснодарском крае ожидалось с пятницы, перед последними выходными зимы.

25 февраля во время пресс-конференции глава Гидроментцентра России Роман Вильфанд анонсировал стремительное потепление в некоторых регионах. По данным синоптика, температура начнет повышаться в Черноземье, Крыму и Краснодарском крае. К обеду четверга она приблизится к нулевой отметке, а затем потеплеет до 12 °С.

Однако в ночь на понедельник столбики термометров снова опустятся и усилится гололедица, передало РИА «Новости».

Отметим, что согласно сервису «Яндекс.Погода», сегодня в Краснодаре будет облачно, от -3 °С до +1 °С. Плюсовая температура в городе ожидается в пятницу, 26 февраля. Днем столбики термометров покажут 6-7 °С. В субботу, 27 февраля, возможно потепление до 11 °С.

Журналист портала Юга.ру в течение месяца вел дневник наблюдений за погодой и сверялся с календарем народных праздников и многочисленных примет, чтобы узнать, какой будет весна на Кубани. Прогноз получился неутешительным.

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