В Краснодаре КНАУФ представил VR-тренажер по сухому строительству

24 февраля на выставке YugBuild КНАУФ впервые публично показал тренажер по сухому строительству

Крупнейшая на юге РФ выставка отделочных и строительных материалов, инженерного оборудования и архитектурных проектов стартовала в ВКК «Экспоград Юг». КНАУФ выступает ее генеральным спонсором. «YugBuild имеет для нас особое значение, мы много лет поддерживаем выставку не только спонсорством, но и демонстрацией новинок и передовых достижений КНАУФ в РФ. Это крупнейшее на Кубани событие для строительной отрасли в этом году обретает определенный символизм после длительных ограничений из-за пандемии. Возможность его провести, пусть и менее масштабно, очень важна», — сказал директор Южной сбытовой дирекции КНАУФ Сергей Бондаренко. На YugBuild КНАУФ представит сразу несколько новых разработок. Это две новинки в продуктовой линейке КНАУФ в РФ: краска и монтажная пена. Также на стенде будут показаны новые гипсокартонные КНАУФ-листы толщиной 15 мм для потолков под механизированную шпаклевку.

Центром выставки стала первая открытая презентация VR‑тренажера КНАУФ по сухому строительству. В пресс-службе компании подчеркнули, что он разработан российской Академией КНАУФ и отечественными программистами и не имеет аналогов в мире. Попробовать собрать перегородку в виртуальном пространстве, надев VR-шлем и взяв в руки контроллеры, сможет любой гость YugBuild. Тренажер развивает навыки монтажа перегородок из гипсокартона вне мастерской, обеспечивая высокий уровень реалистичности производимых работ. Это повысит качество обучения и позволит снизить затраты на материалы и инструмент. Программа включает обучение и экзамен. На обучении есть подсказки по технологии, выбору инструмента и алгоритму работ. На экзамене надо собрать перегородку без подсказок, а программа посчитает ошибки и даст подробный отчет. «После полностью созданного на компьютере виртуального мира дополненная реальность (AR) выглядит проще, но именно она благодаря широкой сфере применения способна изменить практику проектирования и стройки. Сегодня AR позволяет максимально эффективно презентовать проекты в инжиниринге, проектировании и строительстве. Технология становится неотъемлемой частью нашей жизни», — сказали в пресс-службе компании.

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