На Кубани зарегистрировали 156 новых случаев коронавируса, из них 62 — в Краснодаре
В Краснодарском крае к 24 февраля COVID-19 подтвердился у 37 тыс. 815 человек
Согласно данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки положительный тест на COVID-19 получили 11 тыс. 749 человек, написал RT. Всего за время пандемии официально известно о 4 млн 200 тыс. 902 случаях коронавируса в стране.
К 24 февраля умерли 84 тыс. 430 пациентов с подтвержденным COVID-19 (+383 новых летальных исхода), а 3 млн 751 тыс. 562 человека выздоровели (+12 тыс. 218).
Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Москве — 1 тыс. 417, в Санкт-Петербурге — 909, в Московской области — 695.
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На юге России и в регионах Северного Кавказа прирост инфицированных следующий: Ростовская область — 304, Краснодарский край — 156, Ставропольский край — 84, Кабардино-Балкария — 74, Крым — 72, Севастополь — 68, Дагестан — 45, Карачаево-Черкесия — 42, Северная Осетия — 34, Ингушетия — 19, Адыгея — 16, Чечня — 11.
В оперштабе Краснодарского края уточнили, что из 156 новых заболевших — 63 мужчины и 93 женщины. Также коронавирус подтвердился у семи детей.
Вот как распределились случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 62;
- в Армавире — 11;
- в Сочи — 10;
- в Выселковском районе — 7;
- в Геленджике и Щербиновском районе — по 6;
- в Красноармейском районе — 5;
- в Кавказском, Крыловском, Мостовском районах — по 4;
- в Туапсинском, Динском, Калининском, Староминском, Тбилисском, Новокубанском, Крымском районах — по 3;
- в Анапе, Белореченском, Ейском, Славянском, Темрюкском, Тихорецком районах — по 2;
- в Апшеронском, Отрадненском, Успенском, Белоглинском районах — по 1.
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Всего за время пандемии в лабораториях Кубани провели 2 млн 503 тыс. 992 исследования на COVID-19. К 24 февраля положительные тесты получили 37 тыс. 815 человек. Показатель заболеваемости увеличился до 663,5 случая на 100 тыс. населения края.
По данным регионального минздрава, выздоровели 32 тыс. 65 пациентов (+229 за сутки). В стационарах с подтвержденным коронавирусом находятся 1 тыс. 128 человек, еще 2 тыс. 753 пациента лечатся на дому.
За весь период на Кубани скончались 1 тыс. 869 человек с COVID-19 (+15 новых летальных случаев). Еще 75 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 2 — на ЭКМО.
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