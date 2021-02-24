На Кубани зарегистрировали 156 новых случаев коронавируса, из них 62 — в Краснодаре

В Краснодарском крае к 24 февраля COVID-19 подтвердился у 37 тыс. 815 человек

Согласно данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки положительный тест на COVID-19 получили 11 тыс. 749 человек, написал RT. Всего за время пандемии официально известно о 4 млн 200 тыс. 902 случаях коронавируса в стране.

К 24 февраля умерли 84 тыс. 430 пациентов с подтвержденным COVID-19 (+383 новых летальных исхода), а 3 млн 751 тыс. 562 человека выздоровели (+12 тыс. 218).