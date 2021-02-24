В России началась трехдневная рабочая неделя

В России началась сокращенная рабочая неделя, которая продлится с 24 по 26 февраля

После длительных выходных в честь Дня защитника Отечества, в России началась короткая рабочая неделя. Она продлится со среды 24 февраля по пятницу 26-го.

Напомним, предыдущая рабочая неделя длилась шесть дней, с понедельника по субботу. Выходные дни были с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник.

В пресс-службе Роструда напомнили, что следующая короткая неделя в стране будет в честь Международного женского дня 8 марта. Праздник сократит рабочую неделю до четырех дней, со вторника по пятницу, написал ТАСС.

Ранее Юга.ру писали о том, что в Краснодарском крае на неделе с 24 по 26 февраля будет ветрено и похолодает до -19 °С. Жителей региона ожидают дожди и снег, однако к выходным прогнозируется небольшое потепление.