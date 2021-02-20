20 февраля в Законодательном собрании Краснодарского края состоялось собрание фракции «Единой России»

Его провел ее руководитель и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Парламентарии обсудили вопрос организации работы членов фракции по выполнению нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году.



О реализации нацпроекта рассказал председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий Сергей Жиленко. Он отметил, что нацпроект должен повысить качество жизни людей и развить экономику.



В составе нацпроекта на Кубани реализуются три региональных проекта. Так, по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 316 объектов. По словам Жиленко, депутаты комитета участвовали в обсуждениях по отбору 16 общественных зон для благоустройства на федеральные и краевые средства. Два общественных пространства благоустроены за счет местных бюджетов.

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По проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2020 году из аварийного жилфонда были переселены 349 человек. Жиленко отметил, что в этой программе участвовали Краснодар, Горячий Ключ, Кропоткин, Тихорецкий и Крымский районы. На следующем этапе планируется переселить 454 человека из 198 квартир 7 аварийных домов в 3 муниципалитетах. По проекту «Жилье» на Кубани введено в эксплуатацию 4,5 млн кв. м жилья. Также возведены запланированные соцобъекты.



Бурлачко поручил членам фракции из профильного комитета усилить контроль за расходованием бюджета на нацпроект «Жилье и городская среда» и ежеквартально рассматривать их выполнение на заседаниях комитета.



«Нацпроект «Жилье и городская среда» — один из ключевых нацпроектов, реализуемых на Кубани. Он позволяет оперативно решать насущные вопросы кубанцев — обеспечивать их жильем, создавать новые объекты благоустройства», — подчеркнул Бурлачко.

Об организации публичной деятельности и работе с обращениями граждан рассказал член фракции и секретарь комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Эдуард Кузнецов. По обоим рассмотренным вопросам собранием приняты соответствующие решения с рекомендациями депутатам — членам фракции.



Далее Бурлачко сообщил членам фракции, что на днях краевой суд оставил без изменения приговор депутату Николаю Кравченко. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 ч.2 УК РФ). Речь об ответственности за правонарушение, совершенное в прошлом созыве ЗСК.