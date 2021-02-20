В ЗСК провели заседание фракции «Единой России» и обсудили приговор депутату Кравченко
20 февраля в Законодательном собрании Краснодарского края состоялось собрание фракции «Единой России»
Его провел ее руководитель и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Парламентарии обсудили вопрос организации работы членов фракции по выполнению нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году.
О реализации нацпроекта рассказал председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий Сергей Жиленко. Он отметил, что нацпроект должен повысить качество жизни людей и развить экономику.
В составе нацпроекта на Кубани реализуются три региональных проекта. Так, по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 316 объектов. По словам Жиленко, депутаты комитета участвовали в обсуждениях по отбору 16 общественных зон для благоустройства на федеральные и краевые средства. Два общественных пространства благоустроены за счет местных бюджетов.
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По проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2020 году из аварийного жилфонда были переселены 349 человек. Жиленко отметил, что в этой программе участвовали Краснодар, Горячий Ключ, Кропоткин, Тихорецкий и Крымский районы. На следующем этапе планируется переселить 454 человека из 198 квартир 7 аварийных домов в 3 муниципалитетах. По проекту «Жилье» на Кубани введено в эксплуатацию 4,5 млн кв. м жилья. Также возведены запланированные соцобъекты.
Бурлачко поручил членам фракции из профильного комитета усилить контроль за расходованием бюджета на нацпроект «Жилье и городская среда» и ежеквартально рассматривать их выполнение на заседаниях комитета.
«Нацпроект «Жилье и городская среда» — один из ключевых нацпроектов, реализуемых на Кубани. Он позволяет оперативно решать насущные вопросы кубанцев — обеспечивать их жильем, создавать новые объекты благоустройства», — подчеркнул Бурлачко.
Об организации публичной деятельности и работе с обращениями граждан рассказал член фракции и секретарь комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Эдуард Кузнецов. По обоим рассмотренным вопросам собранием приняты соответствующие решения с рекомендациями депутатам — членам фракции.
Далее Бурлачко сообщил членам фракции, что на днях краевой суд оставил без изменения приговор депутату Николаю Кравченко. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 ч.2 УК РФ). Речь об ответственности за правонарушение, совершенное в прошлом созыве ЗСК.
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«На сегодняшний момент у меня нет претензий к профессиональным и деловым качествам парламентария. Наша общая позиция достаточно проста: закон един для всех, и не важно, какой пост занимает человек. Ответственность за проступок должна быть неизбежна», — подчеркнул спикер ЗСК.
На обсуждении депутаты предложили вывести Кравченко из состава фракции «Единой России» в ЗСК. Предложение поддержали. После фракции провели заседание профильного комитета по освобождению Кравченко от должности председателя комитета и избранию нового председателя — Ивана Артеменко.
В пресс-службе ЗСК прокомментировали нахождение Кравченко в составе депутатского корпуса: партия не являлась субъектом выдвижения его кандидатуры на должность депутата ЗСК. Он шел на выборы по одномандатному избирательному округу как самовыдвиженец. Бурлачко отметил, что это зона ответственности непосредственно депутата перед избирателями.