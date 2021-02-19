В Краснодаре в районе улицы Российской ограничат движение машин

Движение транспорта ограничат на пересечении переулка Тополькового и улицы 1-го Мая с 21 по 23 февраля. В это время там проведут работы по строительству около 520 метров ливневого коллектора.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара для объезда участка рекомендовали использовать альтернативные пути движения по улица Кирилла Россинского, Командорской, Ангарской или переулку Гаражному.

В пресс-службе администрации Краснодара отметили, что новую ветку ливневки, которую проложат от улицы Командорской до магистрального коллектора на Российской, строят для обеспечения сетями ливневой канализации новой жилой застройки. Общая протяженность сети составит 2,5 км, диаметр труб — 1 тыс. мм.