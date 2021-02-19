В Краснодаре в районе улицы Российской ограничат движение машин
В поселке Российском Краснодара с 21 февраля из-за строительства ливневки временно ограничат движение машин
Движение транспорта ограничат на пересечении переулка Тополькового и улицы 1-го Мая с 21 по 23 февраля. В это время там проведут работы по строительству около 520 метров ливневого коллектора.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара для объезда участка рекомендовали использовать альтернативные пути движения по улица Кирилла Россинского, Командорской, Ангарской или переулку Гаражному.
В пресс-службе администрации Краснодара отметили, что новую ветку ливневки, которую проложат от улицы Командорской до магистрального коллектора на Российской, строят для обеспечения сетями ливневой канализации новой жилой застройки. Общая протяженность сети составит 2,5 км, диаметр труб — 1 тыс. мм.
Напомним, в конце декабря 2020 года из-за строительства ливневки перекрыли переулок Топольковый и автобус № 5 начал ходить по другому маршруту. Планировалось, что ограничения снимут 28 февраля, однако из-за непогоды работы продлили до 22 марта.
На улице Московской в середине января изменили схему передвижения транспорта из-за строительства трамваной ветки, ограничения продлятся три месяца. Кроме того, на улице Энгельса со 2 марта на полгода ограничат движение из-за реконструкции фекального коллектора.