«Россети Кубань» восстанавливают энергоснабжение в горах Сочи
19 февраля специалисты «Россети Кубань» продолжают восстанавливать энергоснабжение сёл сочинского энергорайона, где без света остается 2 тыс. человек
Как сообщали Юга.ру, в Сочи в ночь на 17 февраля сильный снегопад повалил 35 деревьев, вкупе с налипанием мокрого снега на провода это привело к сбоям в подаче света в Хостинском и Центральном районах Сочи. 17 и 18 февраля бригады и спецтехника «Россети Кубань» устраняли последствия стихийного бедствия.
«В ночь с 18 на 19 февраля бригады «Россети Кубань» восстановили большую часть поврежденных энергообъектов и работали по заявкам бытовых потребителей. Но новый снегопад ночью и в первой половине дня 19 февраля привел к новым локальным повреждениям на некоторых линиях распределительной сети», — сообщил директор Сочинского филиала компании «Россети Кубань» Эдгар Армаганян.
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К 15:00 оставалось нарушено энергоснабжение около 2 тыс. жителей горных поселков. Энергетики планируют завершить восстановление поврежденных линий электропередачи до конца дня 19 февраля.
Часть поселков подключена к передвижным источникам питания — это поселения Вардане, Верино, Верхнениколаевское, Воронцовка, Иллариороновка, Калиновое озеро, Красная Воля и Орел-Изумруд. Там используют дизельные генераторы, пока энергетики продолжают устранять поломки. После этого потребителей вернут на основные схемы энергоснабжения.
Так как снегопад еще не закончился, в сочинском энергорайоне продолжают работать более 180 человек в 57 бригадах, используя 61 единицу техники. Энергетики работают совместно с администрациями города и внутригородских районов, региональным отделением МЧС и аварийно-спасательной службой «Кубань-Спас».
Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому бесплатному телефону 8(800)220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.