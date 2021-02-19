19 февраля специалисты «Россети Кубань» продолжают восстанавливать энергоснабжение сёл сочинского энергорайона, где без света остается 2 тыс. человек

Как сообщали Юга.ру, в Сочи в ночь на 17 февраля сильный снегопад повалил 35 деревьев, вкупе с налипанием мокрого снега на провода это привело к сбоям в подаче света в Хостинском и Центральном районах Сочи. 17 и 18 февраля бригады и спецтехника «Россети Кубань» устраняли последствия стихийного бедствия. «В ночь с 18 на 19 февраля бригады «Россети Кубань» восстановили большую часть поврежденных энергообъектов и работали по заявкам бытовых потребителей. Но новый снегопад ночью и в первой половине дня 19 февраля привел к новым локальным повреждениям на некоторых линиях распределительной сети», — сообщил директор Сочинского филиала компании «Россети Кубань» Эдгар Армаганян.

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