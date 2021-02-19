МегаФон достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге

«Этот результат в пять раз выше необходимой скорости для комфортного использования мобильного интернета в 5G-роуминге, но с таким стремительным развитием технологий, возможно, и этот показатель скоро станет привычным. МегаФон традиционно уделяет большое внимание качеству связи, в том числе — скорости передачи данных. По этому показателю мы лидируем среди операторов РФ и хотим быть уверены, что с постепенным открытием границ наши абоненты и в зарубежных поездках будут с самым быстрым интернетом», — сказал коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Тестирование показало текущий потенциал скорости 5G в международном роуминге. В пресс-службе провайдера заявили, что гигабитные скорости дадут абонентам новый пользовательский опыт, например, помогут полностью погрузиться в технологии AR и VR или запускать со смартфона видеостримы в 4К и 8К форматах.

В феврале 2020 года МегаФон первым среди операторов РФ предложил своим абонентам международный 5G-роуминг. Сейчас он доступен в 17 из 56 стран мира, где сети пятого поколения запущены в коммерческую эксплуатацию — это Бахрейн, Вьетнам, Гонконг, Китай, Кувейт, Латвия, Монако, Нидерланды, ОАЭ, Румыния, Саудовская Аравия, Тайвань, Финляндия, Швейцария, Швеция, Эстония и Южная Корея.

Подключение к 5G возможно с использованием любого смартфона с поддержкой этой технологии. В зависимости от модели абоненту может потребоваться перевести устройство в режим 5G. На момент января 2021 года в сети МегаФон зарегистрировано более 200 тыс. таких устройств, причем за год их число выросло более чем в 500 раз.