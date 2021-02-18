МЧС Кубани предупредило о штормовом ветре в Азовском море
МЧС Кубани 18 февраля объявило штормовое предупреждение по сильному ветру в Азовском море
По прогнозам краснодарского гидрометцентра, с 18:00 и до 21:00 18 февраля, а также до 15:00 следующего дня в Азовском море будет действовать штормовое предупреждение.
В восточной половине моря ожидается быстрое обледенение судов, сильный северо-восточный и восточный ветер с порывами до 24 м/с.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали:
- плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия;
- убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые ветер может сбросить вниз;
- погасить огонь в печах, подготовиться к выключению электросети, закрыть газовые краны;
- на улице находиться как можно дальше от легких построек, линий электропередачи, мачт, деревьев, рекламных щитов и баннеров;
- при усилении ветра ограничить выход из зданий, находиться в помещениях и следить за детьми;
- не стоять при сильном ветре под линией электропередачи и не подходить к оборвавшимся электропроводам.
Напомним, 12 февраля МЧС предупредило о штормовом ветре на всей территории Краснодарского края. А спустя пять дней экстренное предупреждение и ветер до 33 м/с объявили в Новороссийске.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).