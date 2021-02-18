МЧС Кубани предупредило о штормовом ветре в Азовском море

МЧС Кубани 18 февраля объявило штормовое предупреждение по сильному ветру в Азовском море

По прогнозам краснодарского гидрометцентра, с 18:00 и до 21:00 18 февраля, а также до 15:00 следующего дня в Азовском море будет действовать штормовое предупреждение.

В восточной половине моря ожидается быстрое обледенение судов, сильный северо-восточный и восточный ветер с порывами до 24 м/с.