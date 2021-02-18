В Законодательном собрании Краснодарского края выступил министр труда и соцразвития Кубани Сергей Гаркуша. Проект постановления предусматривает изменения в финансировании некоторых направлений программы.



Так, в 2021 году планируется выделить дополнительно более 520 млн рублей на денежную помощь местным органам власти в обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без родителей. Депутаты предложили увеличить результат в 2021 году почти до 1,5 тыс. жилых помещений.

Дополнительное финансирование планируют направить и на организацию отдыха и оздоровления детей (за исключением отдыха на каникулах), что призвано увеличить число детей, которым помогают с отдыхом и оздоровлением.