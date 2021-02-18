Депутаты согласовали увеличение финансирования по программе «Дети Кубани»

Краснодарский край

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18 февраля на внеочередной сессии депутаты ЗСК рассмотрели проект постановления об увеличении финансирования по госпрограмме Краснодарского края «Дети Кубани»

В Законодательном собрании Краснодарского края выступил министр труда и соцразвития Кубани Сергей Гаркуша. Проект постановления предусматривает изменения в финансировании некоторых направлений программы.

Так, в 2021 году планируется выделить дополнительно более 520 млн рублей на денежную помощь местным органам власти в обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без родителей. Депутаты предложили увеличить результат в 2021 году почти до 1,5 тыс. жилых помещений.

Дополнительное финансирование планируют направить и на организацию отдыха и оздоровления детей (за исключением отдыха на каникулах), что призвано увеличить число детей, которым помогают с отдыхом и оздоровлением.

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Увеличатся расходы и на субсидии из краевого бюджета муниципалитетам на софинансирование отдыха детей в профильных учреждениях во время каникул.

Общий объем финансирования программы увеличится более чем на 818 млн рублей. В 2021 году увеличение составит более 616 млн рублей.

«Защита прав и законных интересов детей — один из важнейших социальных приоритетов власти Краснодарского края. Благодаря вносимым в госпрограмму изменениям дополнительные средства будут направлены на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также на организацию отдыха и оздоровления различных категорий кубанской детворы», — отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Дети Дети-сироты ЗСК отдых субсидии Юрий Бурлачко

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