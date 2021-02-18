Кубань ждут ночные морозы, парение моря и обледенение судов

В Краснодарском крае с 18 по 20 февраля будут сохраняться ночные морозы, но днем будет теплее

В Краснодарском крае днем 18 февраля будет -7...-2 °С, в Новороссийске возможны плюсовые значения, от -4 до 1 °С. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег.

На Черноморском побережье будет облачно, временами снег и ухудшение видимости. Также синоптики краевого гидрометцентра прогнозируют парение моря и «медленное обледенение судов». Ветер 5-10 м/с, местами до 14 м/с, в прибрежных городах возможны порывы 15-20 м/с. В Новороссийске скорость ветра будет доходить до 28 м/с.