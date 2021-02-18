Кубань ждут ночные морозы, парение моря и обледенение судов

Краснодарский край

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В Краснодарском крае с 18 по 20 февраля будут сохраняться ночные морозы, но днем будет теплее

В Краснодарском крае днем 18 февраля будет -7...-2 °С, в Новороссийске возможны плюсовые значения, от -4 до 1 °С. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег.

На Черноморском побережье будет облачно, временами снег и ухудшение видимости. Также синоптики краевого гидрометцентра прогнозируют парение моря и «медленное обледенение судов». Ветер 5-10 м/с, местами до 14 м/с, в прибрежных городах возможны порывы 15-20 м/с. В Новороссийске скорость ветра будет доходить до 28 м/с.

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В ночь на 19 февраля ожидается -13...-8 °С, в южной половине края -7...-2 °С, днем -5...0 °С. На Черноморском побережье будет теплее: днем ожидается до 4 °С. Будет переменная облачность, местами пройдет снег. В отдельных районах ожидаются сильные осадки и налипание мокрого снега. Ветер 13-18 м/с. На юге возможен гололед.

Ночью 20 февраля температура опустится до -15...-10 °С, днем будет -5...0 °С. В Новороссийске в субботу днем ожидается до 6 °С. Существенных осадков не прогнозируют, ветер 5-10 м/с.

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