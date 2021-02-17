Власти Краснодара объяснили, почему после аварии у АТЭК тепло вернулось не во все дома

Напомним, ночью 14 февраля на теплосети произошла авария, в зону отключения попали более 100 тыс. человек. Днем глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что никакой аварии не было — специалисты АТЭК увидели пар в районе котельной и решили начать ремонт ночью. Тепло в дома краснодарцев вернулось только спустя сутки.

Несмотря на ликвидацию утечки, в соцсетях люди продолжили жаловаться на отсутствие отопления и горячей воды. Например, жители семи многоэтажек на улице Красных Партизан рассказали, что у них нет тепла вторые сутки — его отключили в ночь на 16 февраля.

«Вот уже вторые сутки никто не может назвать причину ЧП и сроки, когда отопление будет восстановлено. УК говорит о воздушных пробках, АТЭК говорит, что по их линии все ОК, чиновники не говорят ничего», — сказано в посте.

Также на проблемы с отоплением пожаловались жители домов на Рождественской Набережной, 17 и Бульваре Платановом, 12.