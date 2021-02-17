Власти Краснодара объяснили, почему после аварии у АТЭК тепло вернулось не во все дома
Власти Краснодара 17 февраля прокомментировали ситуацию с отсутствием тепла в многоквартирных домах по улице Красных Партизан
Напомним, ночью 14 февраля на теплосети произошла авария, в зону отключения попали более 100 тыс. человек. Днем глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что никакой аварии не было — специалисты АТЭК увидели пар в районе котельной и решили начать ремонт ночью. Тепло в дома краснодарцев вернулось только спустя сутки.
Несмотря на ликвидацию утечки, в соцсетях люди продолжили жаловаться на отсутствие отопления и горячей воды. Например, жители семи многоэтажек на улице Красных Партизан рассказали, что у них нет тепла вторые сутки — его отключили в ночь на 16 февраля.
«Вот уже вторые сутки никто не может назвать причину ЧП и сроки, когда отопление будет восстановлено. УК говорит о воздушных пробках, АТЭК говорит, что по их линии все ОК, чиновники не говорят ничего», — сказано в посте.
Также на проблемы с отоплением пожаловались жители домов на Рождественской Набережной, 17 и Бульваре Платановом, 12.
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В пресс-службе администрации Краснодара позже объяснили, что 17 февраля специалисты АТЭК повторно обследовали системы и замерили параметры теплоснабжения в доме № 109. Кроме того, сотрудники управления по жилищным вопросам проводят проверку работы управляющих организаций. Домами по улице Красных Партизан, 79, 81, 101, 107 и 109 управляют несколько ТСЖ и одна УК.
По мнению АТЭК, тепло не распространяется по квартирам должным образом из-за некорректной работы элеваторных узлов внутри домов. Требуется регулировка системы отопления. То есть нужно вытравливать воздух, который накопился в системе после проведения профилактических работ на сетях котельной РОК-1.
Власти заявили, что температура подачи ресурса соответствует нормативной — 86 °С. Обратно теплоноситель возвращается со значением 78 °С. Похожая ситуация и с остальными домами — по словам АТЭК, центральный тепловой пункт, который подает теплоноситель на эти дома, сейчас выдает ресурс даже в большем объеме, чем необходимо.
В мэрии напомнили, что настройка системы отопления внутри многоквартирного дома — зона ответственности управляющих организаций.