На Кубани в 2020 году бизнесмены использовали умную рекламу в 3 раза чаще
МТС сообщила о троекратном росте обращений к таргетированной рекламе в 2020 году по сравнению с 2019-м
Услуги МТС, работающие на основе обезличенных данных, стали самыми популярными в сегменте малого бизнеса по итогам 2020 года.
Чаще всего к набору сервисов «МТС Маркетолог» в прошлом году обращались из сферы информационных и рекламных услуг, а также компании, исследующие рынок. На втором и третьем местах активных пользователей оказались оптовые торговые компании и автодилеры. По сравнению с 2019 годом к умной рекламе на треть чаще обращались из государственного и муниципального управления. Пятерку «умных» рекламодателей замкнули бизнесмены из сферы ухода, красоты и оздоровления.
В пресс-службе МТС отметили, что наиболее востребованными стали услуги sms-информирования и рассылок. Пик активности пришелся на карантинную весну, когда большинство компаний перестраивали свою работу и коммуникации с клиентами. Кроме того, в прошлом году вдвое чаще, чем в предыдущие годы, сервисом информирования клиентов пользовались в преддверии черной пятницы и новогодних распродаж.
Набор сервисов «МТС Маркетолог» помогает самостоятельно запускать таргетированную рассылку сообщений и рекламу в интернете с учетом более 200 параметров, включая геолокацию, пол, возраст и интересы аудитории. В основе сервиса лежит Big Data МТС, которая позволяет показывать рекламу только той аудитории, которую она может заинтересовать. Услуга доступна физ- и юрлицам — абонентам любых операторов.
«2020-й заставил бизнес искать новые подходы и инструменты для работы. В арсенале МТС широкий набор сервисов под разные задачи. Сегодня, чтобы о компании узнали тысячи пользователей, необязательно иметь большие бюджеты на продвижение. Главное, что технологии помогают воздействовать на аудиторию точечно и расходовать средства малых предприятий максимально эффективно», — сказала директор МТС по работе с корпоративными клиентами в Краснодарском крае Елена Усенко.