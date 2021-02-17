МТС сообщила о троекратном росте обращений к таргетированной рекламе в 2020 году по сравнению с 2019-м

Услуги МТС, работающие на основе обезличенных данных, стали самыми популярными в сегменте малого бизнеса по итогам 2020 года.

Чаще всего к набору сервисов «МТС Маркетолог» в прошлом году обращались из сферы информационных и рекламных услуг, а также компании, исследующие рынок. На втором и третьем местах активных пользователей оказались оптовые торговые компании и автодилеры. По сравнению с 2019 годом к умной рекламе на треть чаще обращались из государственного и муниципального управления. Пятерку «умных» рекламодателей замкнули бизнесмены из сферы ухода, красоты и оздоровления.

В пресс-службе МТС отметили, что наиболее востребованными стали услуги sms-информирования и рассылок. Пик активности пришелся на карантинную весну, когда большинство компаний перестраивали свою работу и коммуникации с клиентами. Кроме того, в прошлом году вдвое чаще, чем в предыдущие годы, сервисом информирования клиентов пользовались в преддверии черной пятницы и новогодних распродаж.