Аэропорт Краснодара возобновил работу

Напомним, аэропорт закрыли в Краснодаре утром 15 февраля из-за непрекращающегося снега. В течение дня аэровокзал работал с ограничениями. Утром 16 февраля аэропорт снова закрыли и задержали 19 рейсов.

Вечером во вторник в аэропорту прошел оперштаб по работе при ЧС. На нем, исходя из прогноза погоды и сложных метеоусловий, решили продлить ограничения и закрыть аэрогавань до 7:00 следующего дня.

На следующий день аэропорт открыли на прием и выпуск судов. Он начал работать в 7:00, сообщили в пресс-службе аэропорта. По данным на 8:30, шла регистрация на три рейса. Сейчас готовятся к вылету рейс в Сочи компании Utair, «Азимут» в Калугу и S7 в Домодедово (Москва). За прошедшие сутки было отменено 30 вылетов.