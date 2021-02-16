В Новороссийске объявили экстренное предупреждение и ветер до 33 м/с

Напомним, синоптики рассказали порталу Юга.ру, что за полмесяца в Краснодаре выпало две месячных нормы осадков. Кроме того, до конца месяца в регионе прогнозируют усиление ветра до 20-25 м/с.

По данным краснодарского гидрометцентра, до конца суток 16 февраля, а также в течение суток 17 февраля в Новороссийске ожидается северо-восточный ветер 28-33 м/с, снег, метель, медленное обледенение судов и причалов. Высота волн достигнет от 1,3 до 2 метров. Ночью и утром столбики термометров покажут -6...-8 °С, днем потеплеет до -3...-5 °С.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали:

плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия;

убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые ветер может сбросить вниз;

погасить огонь в печах, подготовиться к выключению электросети, закрыть газовые краны;

на улице находиться как можно дальше от легких построек, линий электропередач, мачт, деревьев, рекламных щитов и баннеров;

при усилении ветра ограничить выход из зданий, находиться в помещениях и следить за детьми;

не стоять при сильном ветре под линией электропередач и не подходить к оборвавшимся электропроводам.

Кроме того, не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям и недостроенным зданиям. Если ветер застал вас в транпсорте, то надо выйти из него и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале. При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 (Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).