В Краснодаре во время снегопада пробки чуть больше, чем обычно

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре вечером 16 февраля во время метели образовались 8-балльные пробки

Напомним, накануне в Краснодаре из-за снегопада образовались длинные пробки и произошло много ДТП. Например, в микрорайоне Гидростроителей на скользком склоне столкнулись шесть машин, а на улице Мира водитель маршрутки сбил двух женщин на переходе. 16 февраля около парка Горького задымился вагон, а позже на улице Гоголя сошел с рельсов трамвай.

Читайте также:

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в Краснодаре пробки составили 8 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно в это время в вторник. Ожидается, что заторы начнут снижаться в ближайший час и к 20:00 достигнут 4 баллов.

Этим вечером плотное движение на улице Сормовской. Загруженность магистрали из центра составила 10 баллов, что на 5 баллов выше привычных заторов. Аналогичная ситуация на улице Уральской из центра (10 баллов).

Кроме того, необычно загруженным оказался Южный обход к М4 «Дон» — 8 баллов, что на 7 баллов выше обычного. Напомним, днем на трассе запретили движение грузовиков из-за снегопада.

Краснодар Погода Пробки

Новости

В Краснодаре аэропорт закрыли до утра
Когда на Кубани закончится снегопад? Узнали у гидрометцентра
«Лучше всех поработал». Куратор голосования по поправкам в Конституцию рассказал, как обеспечил почти 100% голосов
В Краснодаре во время снегопада пробки чуть больше, чем обычно
Суд вынес приговор за убийство мальчика из Мостовского района, которого искали больше года
На Кубани перевернулась машина скорой помощи, пострадали две женщины

Лента новостей

«Смотрели «9-ю роту»? Вот это наш полк»
Вчера, 08:01
«Смотрели «9-ю роту»? Вот это наш полк»
История фотографии со старого кладбища
Учись там, где другие отдыхают
Вчера, 09:32 Партнерский
Учись там, где другие отдыхают
Как освоить гончарный круг и итальянский язык на Черном море
«Мама меня искала во рвах под Елизаветинской и в Первомайской роще»
12 февраля, 08:01
«Мама меня искала во рвах под Елизаветинской и в Первомайской роще»
Воспоминания об оккупации Краснодара

Реклама на портале