В Краснодаре во время снегопада пробки чуть больше, чем обычно

В Краснодаре вечером 16 февраля во время метели образовались 8-балльные пробки

Напомним, накануне в Краснодаре из-за снегопада образовались длинные пробки и произошло много ДТП. Например, в микрорайоне Гидростроителей на скользком склоне столкнулись шесть машин, а на улице Мира водитель маршрутки сбил двух женщин на переходе. 16 февраля около парка Горького задымился вагон, а позже на улице Гоголя сошел с рельсов трамвай.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в Краснодаре пробки составили 8 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно в это время в вторник. Ожидается, что заторы начнут снижаться в ближайший час и к 20:00 достигнут 4 баллов.

Этим вечером плотное движение на улице Сормовской. Загруженность магистрали из центра составила 10 баллов, что на 5 баллов выше привычных заторов. Аналогичная ситуация на улице Уральской из центра (10 баллов).

Кроме того, необычно загруженным оказался Южный обход к М4 «Дон» — 8 баллов, что на 7 баллов выше обычного. Напомним, днем на трассе запретили движение грузовиков из-за снегопада.