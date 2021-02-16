СберБанк организовал снятие наличных в магазине в хуторе Тимашевского района
СберБанк подключил к проекту «Платежный банковский агент» магазин в хуторе Стринский Тимашевского района
Ранее ближайший банкомат находился в станице Новокорсунской. Теперь жители хутора могут снимать наличные, оплачивать ЖКХ и интернет в магазине «Продукты» на улице Красной, 100.
Воспользоваться услугой можно при покупке товаров в магазине и оплате банковской картой любого банка. Минимальная сумма снятия — 100 рублей, максимальный суточный лимит — 5 тыс. рублей. При операции надо ввести пин-код. Комиссии при снятии с карт СберБанка нет.
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«СберБанк дает жителям удаленных и малонаселенных территорий нашего края возможность снимать наличные и оплачивать коммунальные услуги непосредственно в своем населенном пункте. Жители экономят время и средства на дорогу, а торговая точка-партнер банка получает новых клиентов и увеличивает оборот, поскольку покупка товара — это обязательное условие для снятия наличных. В Краснодарском крае Сбер уже подключил к сервису 124 торговые точки, со временем их количество будет только расти», — заявила управляющий СберБанка по Краснодарскому краю Татьяна Сергиенко.
Снятие наличных реализуется через эквайринг СберБанка в партнерстве с торговыми предприятиями, которые становятся платежными агентами банка и могут выдавать наличные. Чтобы стать партнером банка, предприятию нужно написать на почту.