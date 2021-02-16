Ранее ближайший банкомат находился в станице Новокорсунской. Теперь жители хутора могут снимать наличные, оплачивать ЖКХ и интернет в магазине «Продукты» на улице Красной, 100.

Воспользоваться услугой можно при покупке товаров в магазине и оплате банковской картой любого банка. Минимальная сумма снятия — 100 рублей, максимальный суточный лимит — 5 тыс. рублей. При операции надо ввести пин-код. Комиссии при снятии с карт СберБанка нет.