В Краснодаре с начала года составили 80 протоколов на УК и ТСЖ за плохую уборку снега и наледи

В мэрии Краснодара 16 февраля снова напомнили об ответственности управляющих организаций по уборке снега и сосулек

Напомним, 8 февраля в Краснодаре прошел ледяной дождь. После этого управление по жилищным вопросам составило 38 административных протоколов на управляющие компании, ТСЖ и ЖСК за некачественную уборку наледи на кровлях многоквартирных домов. К 10 февраля на горячую линию поступило уже более 170 жалоб на УК. Позже в мэрии Краснодара напомнили об ответственности УК за расчистку придомовых территорий, а глава города Евгений Первышов поручил проверить расходы компаний, на которые поступали жалобы.

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На выходных непогода снова вернулась в город. Так, в понедельник в Краснодаре из-за снегопада образовались длинные пробки, приостановил работу аэропорт. По прогнозам синоптиков, снегопад будет идти еще долго — штормовое предупреждение действует до 17 февраля включительно.

16 февраля мэрия Краснодара провела брифинг, посвященный уборке снега во дворах многоквартирных домов. Там снова напомнили, что работы по очистке снега и удалению наледи входят в перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома. Делать это обязаны управляющие организации.

Как сообщил начальник отдела инспекционного и лицензионного контроля Госжилинспекции края Артем Григорьев, за последние два месяца на Кубани выявили 179 нарушений среди организаций, ответственных за расчистку снега и наледи. Было вынесено порядка 90 предупреждений юрлицам и столько же — должностным лицам. При повторном нарушении УК, ТСЖ и ЖСК могут оштрафовать. Штраф на должностных лиц для УК может составить 50-100 тыс. рублей (или дисквалификация до трех лет), на юридических — 250-300 тыс. руб. ТСЖ и ЖСК грозит штраф в размере 4-5 тыс. рублей (для должностных лиц) и 40-50 тыс. рублей для юрлиц.

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Замначальника управления по жилищным вопросам, начальник отдела жилищного контроля администрации Краснодара Елена Шлыкова добавила, что в городе с начала года составили 80 протоколов. Недобросовестно к своим обязанностям по расчистке от снега и наледи отнеслись 22 управляющие компании и 19 ТСЖ.

В Краснодаре работает горячая линия управления по жилищным вопросам с 9:00 до 18:00 — 8 (861) 218-92-70 или 8 (861) 218-92-04 (Звонить с 9:00 до 18:00). По вопросам уборки личных владений, территорий школ и детсадов — звонить по номерам городской Единой дежурно-диспетчерской службы 112 и 050.