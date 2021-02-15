Футболист «Краснодара» Рамирес получил серьезную травму и ему ищут замену

Краснодарский край

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СМИ 15 февраля сообщили, что защитник ФК «Краснодар» Кристиан Рамирес получил травму и надолго выбыл из спорта

«Чемпионат» 15 февраля сообщил, что 26-летнего защитника Кристиана Рамиреса прооперировали после травмы колена. Футболист выбыл на длительный срок. При этом неизвестно, когда и где спортсмен получил повреждение.

По данным издания, сейчас «Краснодар» срочно ищет замену Рамиресу на позицию защитника. Источники сообщили, что «быки» рассматривают 32-летнего Фабио Коэнтрау из «Рио Аве», который раньше семь лет играл за мадридский «Реал». Также среди кандидатов есть 32-летний Нил Тейлор из «Астон Виллы» и еще несколько игроков, сообщил RT.

В пресс-службе ФК «Краснодар» порталу Юга.ру сообщили, что у клуба на эту тему нет комментариев.

Напомним, защитник Кристиан Рамирес перешел в «Краснодар» в январе 2017 года из венгерского «Ференцвароша» за 1,5 млн евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его в 6,5 млн евро. Всего футболист сыграл за черно-зеленых 134 матча. Контракт эквадорца с «быками» рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Футболист «Краснодара» Рамирес получил серьезную травму и ему ищут замену
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