Фонд Андрея Мельниченко поддержал открытие технопарка в Ленинградской области

Технопарк стоимостью 101 млн рублей создавался в Ленинградской области в рамках нацпроекта «Образование». Он рассчитан на обучение 800 школьников. На его базе будут созданы две лаборатории для углубленного изучения физики, химии и математики.

Фонд Андрея Мельниченко и компания «ЕвроХим» поддерживают соцпроекты и в других регионах РФ, в том числе и в Краснодарском крае. В этом году «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения» запланировали ряд образовательных мероприятий в Белореченске по поддержке одаренных детей. Эти события компания намерена провести совместно с Управлением по делам молодежи администрации Белореченского района и Управлением культуры района.



Как сообщали Юга.ру, в конце 2020 года восьмиклассница школы № 7 поселка Заречного Белореченского района Ксения Верис попала в призеры интернет-олимпиады фонда Андрея Мельниченко, показав успехи в химии.