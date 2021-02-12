МегаФон, Mail.ru Group, USM, Ant Group и РФПИ договорились о создании двух совместных предприятий — платежного и финансового

Ранее, в 2019 году, стороны подписали необязывающие документы и объявили о партнерстве для расширения доступа к финансовым услугам в РФ. Совместные предприятия будут предоставлять цифровые платежные решения и финансовые услуги, разработанные для помощи в экономии при оплате услуг и товаров в растущем сегменте электронной торговли.



Mail.ru Group внесет в платежный сервис активы суммарной стоимостью 4,5 млрд рублей: 100% в РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» и платежную систему VK Pay (которые останутся инструментами экосистемы Mail.ru Group). Mail.ru Group станет самым крупным акционером в платежном сервисе: доля компании составит 40%.

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