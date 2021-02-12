Mail.ru Group, МегаФон и группа партнеров анонсировали финансовые предприятия
МегаФон, Mail.ru Group, USM, Ant Group и РФПИ договорились о создании двух совместных предприятий — платежного и финансового
Ранее, в 2019 году, стороны подписали необязывающие документы и объявили о партнерстве для расширения доступа к финансовым услугам в РФ.
Совместные предприятия будут предоставлять цифровые платежные решения и финансовые услуги, разработанные для помощи в экономии при оплате услуг и товаров в растущем сегменте электронной торговли.
Mail.ru Group внесет в платежный сервис активы суммарной стоимостью 4,5 млрд рублей: 100% в РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» и платежную систему VK Pay (которые останутся инструментами экосистемы Mail.ru Group). Mail.ru Group станет самым крупным акционером в платежном сервисе: доля компании составит 40%.
Карты, деньги, два звонка:
В финансовое предприятие Mail.ru Group внесет 870 млн рублей в обмен на долю в нем — 5,95%. USM внесет в финансовый сервис деньги и активы, в том числе — 100% в АСК Ренессанс, 100% в банке «Раунд» и 100% в «ИнПлат».
Другие акционеры — Ant Group, Российский фонд прямых инвестиций и МегаФон — внесут деньги, активы или и то, и другое в финансовое и платежное совместные предприятия.
Закрытие сделок ожидается в 2021 году после выполнения ряда условий, в том числе — одобрения третьих сторон. После завершения сделки более 50% голосов в предприятиях будет принадлежать российским участникам.