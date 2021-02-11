В Сочи преподаватель колледжа вымогала у студентов деньги за хорошие оценки

В Сочи на бывшего преподавателя техникума завели уголовное дело за взятки

Преподаватель Сочинского профессионального техникума в 2019-2020 учебном году вымогала у студентов деньги за хорошие отметки. Против неё возбудили уголовное дело по п. б ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки с вымогательством), сообщили в пресс-службе прокуратуры ценрального района Сочи.

Оперативное сопровождение дела осуществляли УФСБ России по Краснодарскому краю.

Напомним, в августе 2020 года сотрудники филиала Краснодарского университета МВД в Ставрополе создали ОПГ и брали взятки. В октябре стало известно, что в Тихорецке бывший преподаватель ж/д техникума писал дипломы студентам за взятки, на него завели дело.