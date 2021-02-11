Ученики Усть-Лабинского лицея приняли участие в естественно-научном марафоне

Первый поток лицеистов Усть-Лабинска проходит курс по химии и биологии

Частный лицей с углубленным изучением математики, физики, химии, биологии и информатики открывается в этом году в Усть-Лабинске. В лицее будут учиться одаренные дети со всей РФ. Лицей рассчитан на 475 учащихся — 19 классов по 25 учеников. Усть-Лабинскй лицей создается при поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное дело». Чтобы лучше подготовиться к олимпиадам и конкурсам, семиклассники и восьмиклассники лицея участвовали в марафоне по химии и биологии. Марафон провели специалисты биологического и химического факультетов МГУ. На занятиях по биологии преподаватели рассказали слушателям о строении клеток растений и животных, на химии — о радиоактивном распаде элементов и свойствах соли и кислот. На занятиях с лицеистами разобрали олимпиадные задачи и провели химические опыты.

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«На лекциях по химии мы разбираем теорию и пишем конспекты, а на практических занятиях проводим опыты. Например, мы смешивали соли, кислоты и получали реакции — выделение газа, выпадение осадков, изменение окраски. Преподаватели профессиональные и отзывчивые, всегда на связи и отвечают в чате на вопросы. Часть занятий проводится дистанционно, а часть — очно. Мы уже привыкли к такому формату», — рассказал восьмиклассник Александр Сычев. Для учителей Усть-Лабинского лицея в феврале стартовал цикл занятий по психологии. На семинарах разбирают психофизиологические особенности школьного возраста и обсуждают случаи из практики. Преподаватели лицея проходят специализированные учебные курсы, чтобы эффективнее готовить лицеистов к итоговым аттестациям и вступительным экзаменам. Учителя математики, физики, истории, русского языка и литературы уже прошли курсы повышения профессиональной квалификации.

В январе лицей запустил онлайн-лекторий для школьников и их родителей. Это занятия по химии, физике, биологии, истории, математике, географии и астрономии, которые ведут ученые, преподаватели ведущих вузов и инженеры. Курс включает отдельные семинары для родителей о том, как раскрыть творческие способности детей и грамотно выстраивать их учебу. Лекции публикуются на YouTube-канале лицея. В феврале спикером лектория стал профессор биофака МГУ Александр Каплан. Он объяснил, как мозг считывает окружающие объекты, преобразуя их в нейронные коды.

В Усть-Лабинске достраивают лицей для одаренных детей: Каким он будет и как туда поступить?