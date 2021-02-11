Работа художницы из Геленджика вошла в коллекцию музея современного искусства в Бельгии

Краснодарский край, В мире

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Работа художницы Елены Колесниковой из Геленджика «Кооператив "Восход"» вошла в коллекцию бельгийского музея современного искусства в Антверпене (M HKA)

Исследовательский проект Колесниковой, посвященный жилым гаражным кооперативам, был создан специально для ЦСИ «Типография» и демонстрировался летом прошлого года в Краснодаре.

Центральным объектом первой персональной выставки художницы стала инсталляция, представляющая собой двухэтажный гараж. Ее дополнили видео с видами гаражных кооперативов, интервью с их жителями, архитектурные рисунки и поп-ап открытки.

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Фонд V-A-C совместно с музеем в Антверпене ежегодно реализует программу коллекционирования молодого российского искусства Present Continuous. Жюри в составе директора M HKA Барт де Баре, генерального директора фонда Терезы Мавики, а также куратора и главы направления визуального искусства Haus Der Kulturen Der Welt (Берлин) Ансельма Франке выбрали работу Лены Колесниковой.

Кроме того, в экспертный совет вошли российские самоорганизованные образовательные инициативы — школы вовлеченного искусства «Что делать?» (Санкт-Петербург), КИСИ (Краснодар), Сибирская лаборатория молодого искусства (Красноярск) и Владивостокская школа современного искусства.

«Нам очень важно видеть, как подобные программы децентрализуются, давая возможность художникам в разных городах России быть замеченными и реализовывать себя. Мы счастливы, что это возможно для выпускников самопровозглашенной институции — КИСИ, которую вот уже много лет бесплатно делают художники группировки «ЗИП». Для современной России — это невероятно важный процесс», — сообщили 10 февраля в пресс-службе ЦСИ «Типография».

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Отметим, выставка «Кооператив "Восход"» стала первым мероприятием, организованным в Центре современного искусства «Типография» после карантина.

Фоторепортаж Юга.ру с персональная выставка художницы Елены Колесниковой можно посмотреть здесь.

Геленджик Искусство КЦ «Типография»

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