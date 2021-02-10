Региональные журналисты и блогеры заявили более 100 работ на спецноминацию «Цифровой регион» ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее» от «Ростелекома»

«На специальную номинацию мы ждем работы о цифровых сервисах и решениях, которые повышают безопасность и качество жизни в регионах. Таких сервисов с каждым днем все больше, в том числе благодаря «Ростелекому». Городские системы видеонаблюдения, умное освещение, фотовидеофиксация соблюдения правил дорожного движения, интеллектуальные транспортные системы и умные остановки, цифровизация обращения отходов — этот список можно продолжать долго. Нас радует, что журналисты уделяют этим вопросам все больше внимания, тем самым они вносят свой вклад в развитие умной и комфортной среды для жизни и работы людей», — отметил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» и представитель федерального жюри конкурса Игорь Зимин.

Номинация посвящена материалами о цифровизации жизни в регионах и городах.

Конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» проходит в десятый раз. Стратегический партнер конкурса — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, партнером выступает АО «Шнейдер Электрик» (юрлицо компании Schneider Electric в РФ), информационную поддержку оказывает «Интерфакс».

На конкурс принимаются работы, посвященные новым технологиям, инновационным разработкам и цифровым трендам в ИТ-сфере и телекоммуникациях. Свои материалы конкурсанты могут заявить в основных номинациях («Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа») и специальных («Кибербезопасность» от Schneider Electric и «Цифровой регион» от «Ростелекома»). Прием заявок завершится 31 марта.

Организаторы планируют подвести итоги регионального этапа конкурса в мае, федерального — в июне. Победители федерального этапа отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая, по утверждению пресс-службы «Ростелекома», активно развивается как цифровой регион.

Хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.