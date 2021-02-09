На Кубани в 2020 году родились около 60 тыс. детей

Первые два места традиционно заняли Москва и Московская область, а Кубань сохранила третью строчку рейтинга по рождаемости в России. Губернатор края Вениамин Кондратьев в инстаграме рассказал, что в 2020 году в регионе родились 59 тыс. 284 ребенка, в том числе 767 двоен и 5 троен.

Как писали Юга.ру, 28 июля на Кубани за один день родились пять двоен. На тот момент краевые власти сообщали, что почти за 7 месяцев 2020 года в регионе на свет появились 455 двоен и 4 тройни. К концу июля в крае родились 33 тыс. 781 ребенок, среди них 17 тыс. 468 мальчиков и 16 тыс. 313 девочек.