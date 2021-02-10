В Краснодаре перенесли начало голосования по выбору зеленых зон для благоустройства

Краснодарский край

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Власти Краснодара 9 февраля сообщили о переносе старта голосования по выбору зеленых зон для благоустройства

Напомним, в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» власти планируют благоустроить несколько зеленых зон в Краснодаре. Изначально рейтинговое голосование должно было пройти с 10 по 19 февраля на сайте krd.ru. Однако 9 февраля в пресс-службе администрации краевой столицы сообщили, что голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая одновременно по всей стране на единой федеральной платформе.

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Замглавы Краснодара Антон Смертин объяснил, что город был готов провести голосование, но его пришлось перенести по рекомендации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Новое голосование пройдет на федеральной площадке, интегрированной с платформой «Госуслуги». Более подробный механизм обнародуют весной.

Напомним, краснодарцам предстоит выбрать из предложенных 23 территорий, затем итоги подведут на заседании муниципальной общественной комиссии. Исходя из количества набранных голосов, зеленые зоны выстроят в порядке приоритетности благоустройства в 2022 году. Ознакомиться с территориями, представленными на голосовании, можно здесь.

Благоустройство Краснодар

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В Краснодаре перенесли начало голосования по выбору зеленых зон для благоустройства
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