В Ростове умер заключенный СИЗО, который попал в больницу с ручкой в мозгу

В больнице Ростова-на-Дону 9 февраля умер мужчина, у которого ручка через глаз вошла в мозг

Обвиняемого из СИЗО-3 Новочеркасска 5 февраля на скорой помощи доставили в БСМП Ростова-на-Дону. Нейрохирурги спасли 37-летнего пациента, который поступил к ним без сознания. Оказалось, что шариковая ручка через его глазное яблоко проникла в мозг на всю полость черепа: от передней до задней черепной ямки, сообщило ТАСС.

Медики извлекли инородный предмет с помощью специального оборудования. По словам врачей, ручка прошла в миллиметре от важных сосудов и ствола головного мозга.

Несмотря на оказанную помощь, 9 февраля мужчина скончался. Выяснилось, что в клинику его госпитализировали из СИЗО-3 Новочеркасска. В пресс-службе ростовского УФСИН рассказали телеканалу «360», что мужчина самостоятельно нанёс себе увечья из-за нервного срыва. По факту произошедшего организовали проверку.