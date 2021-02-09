В Сочи впервые в мире прооперировали больного раком павиана-гамадрила 

Краснодарский край

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В Сочи в НИИ медицинской приматологии впервые в мире провели операцию на мозге павиана-гамадрила со злокачественной опухолью

О том, что в Сочи провели первую в мире перфузию химиопрепаратами для лечения опухоли головного мозга примата, сообщили 9 февраля в пресс-службе ФГБУ «НМИЦ радиологии». В будущем этот метод может быть использован для лечения пациентов с труднодоступными опухолями головы и шеи.

В операции также принял участие главный внештатный специалист-онколог Минздрава России академик РАН Андрей Каприн. 

«Перфузия для данной локализации химиопрепаратами проведена впервые в мире. Из схемы кровообращения был выключен головной мозг. В данном случае замкнутый круг кровообращения дал врачам возможность воздействовать непосредственно на опухоль», — объяснил Каприн.

Как писали Юга.ру, в марте 2020 года сочинский НИИ заявил о готовности предоставить приматов для испытаний вакцины от коронавируса.

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В Сочи впервые в мире прооперировали больного раком павиана-гамадрила 
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