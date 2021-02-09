В центре Краснодара водитель иномарки проехала на «красный» и спровоцировала ДТП

Краснодарский край

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В центре Краснодара утром 9 февраля произошло ДТП, в котором пострадал один человек

Сообщение о ДТП на пересечении улиц Красной и Головатого поступило диспетчеру около 10:00. Выяснилось, что водитель автомобиля Volvo, двигаясь с улицы Рашпилевской в сторону Северной, нарушила ПДД и проехала на красный сигнал светофора, после чего столкнулась с машиной Toyota Camry.

В результате аварии пострадал водитель Toyota, его госпитализировали в больницу. Назначено административное расследование, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД Краснодара.

Напомним, 7 февраля в краевой столице маршрутка врезалась в дерево, в ДТП пострадали три человека. 2 февраля 75-летний водитель автомобиля Mercedes снес два забора и строительные леса, а 23-летний водитель сбил двух пешеходов и врезался в машину.

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