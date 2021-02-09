Более 100 кубанцев получили «Накопительную ипотеку» от «Центр-инвеста»

Проект призван помочь гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, — увеличить на 30% накопления на первоначальный взнос по ипотеке за счет бюджетной поддержки. Банк «Центр-инвест» продолжает реализацию программы «Накопительная ипотека» в Краснодарском крае. Для участия надо открыть в банке вклад, на который клиент будет вносить платежи для накопления первоначального взноса для будущей ипотеки, и оформить специальный счет для выплат из краевого бюджета. Размер бюджетной поддержки составляет 30% от суммы ежемесячного взноса во вклад. Минимальный ежемесячный взнос, на который начисляется социальная выплата, — 3 тыс. рублей, максимальный — 10 тыс. рублей.

Максимальный срок вклада составляет 4,5 года — это позволяет получить до 162 тыс. рублей бюджетной поддержки. Банк «Центр-инвест» начисляет проценты на вклад каждые шесть месяцев. При желании участник может досрочно выйти из программы, то есть улучшить жилищные условия на любом этапе накопления, и при этом не потерять социальную выплату.



За 2020 год более 100 жителей Краснодарского края открыли в банке «Центр-инвест» жилищно-накопительные вклады, им на выплаты из краевого бюджета было направлено 7,5 млн рублей.



Узнать подробнее об участии в программе «Накопительная ипотека» и подать заявление можно в ГКУ КК «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка» на ул. Бабушкина, 166 по предварительной записи по телефону 8(861)255-33-50 и на сайте www.kubcenter.ru.



Получить информацию по вкладам и кредитным продуктам банка «Центр-инвест» можно на сайте и по бесплатному телефону горячей линии 8(800)200-99-29.