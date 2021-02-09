Житель Кубани сломал бедро пятилетнему сыну своей девушки из-за того, что он не убрал игрушки

Известно, что женщина и двое ее пятилетних сыновей проживали с 22-летним парнем на улице Чапаева в станице Нижнебаканской. Также у сожителей есть общая дочь. По версии следствия, 4 февраля 2021 года женщина ушла к матери и оставила детей с парнем.

Когда местная жительница вернулась, то увидела травмы на теле одного из сыновей. Она рассказала об этом своей матери, которая затем отвезла ребенка в больницу. В медучреждении у мальчика диагностировали перелом бедра со смещением, на теле было множество гематом. Из больницы в правоохранительные органы сообщили, что травмы ребенку мог нанести сожитель. Однако он за это время скрылся с места происшествия. Подозреваемого объявили в розыск, позже его задержали в Новороссийске.