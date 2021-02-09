Житель Кубани сломал бедро пятилетнему сыну своей девушки из-за того, что он не убрал игрушки

Краснодарский край

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В феврале житель Крымского района избил ребенка, на парня завели уголовное дело

Известно, что женщина и двое ее пятилетних сыновей проживали с 22-летним парнем на улице Чапаева в станице Нижнебаканской. Также у сожителей есть общая дочь. По версии следствия, 4 февраля 2021 года женщина ушла к матери и оставила детей с парнем.

Когда местная жительница вернулась, то увидела травмы на теле одного из сыновей. Она рассказала об этом своей матери, которая затем отвезла ребенка в больницу. В медучреждении у мальчика диагностировали перелом бедра со смещением, на теле было множество гематом. Из больницы в правоохранительные органы сообщили, что травмы ребенку мог нанести сожитель. Однако он за это время скрылся с места происшествия. Подозреваемого объявили в розыск, позже его задержали в Новороссийске.

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Парень рассказал следствию, что в тот день мальчик перестал его слушаться и отказался убирать свои игрушки. Из-за этого он не менее двух раз ударил ребенка ругами и ногами в туловище. На него завели уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью).

Обвиняемый находится под стражей. В ходе расследования изучат условия жизни и воспитания детей, а также дадут оценку работе органов опеки и попечительства, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Напомним, в ноябре 2020 года житель Курганинского района получил 23 года колонии строгого режима за то, что до смерти избил 4-летнюю падчерицу. А в январе 2021 года на три года осудили женщину, которая пять лет била и кусала сына.

Дети Крымский район Насилие Следственный комитет

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