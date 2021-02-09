На Кубани пропал 47-летний мужчина в трико и с татуировкой в виде дракона

В начале 2021 года в Новокубанском районе пропал Александр Баранников

47-летний мужчина ушел из своего дома 3 января в 15:00 и не вернулся.

Приметы Баранникова: на вид 50–55 лет, рост 170–175 см, худощавое телосложение, горизонтально расположенные плечи, темно-карие глаза, губы средней толщины, выступающий подбородок. Также у него седые волосы и борода с проседью, рассказали в инстаграме ОМВД России по Новокубанскому району 9 февраля.