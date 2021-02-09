На Кубани пропал 47-летний мужчина в трико и с татуировкой в виде дракона

Краснодарский край

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В начале 2021 года в Новокубанском районе пропал Александр Баранников

47-летний мужчина ушел из своего дома 3 января в 15:00 и не вернулся.

Приметы Баранникова: на вид 50–55 лет, рост 170–175 см, худощавое телосложение, горизонтально расположенные плечи, темно-карие глаза, губы средней толщины, выступающий подбородок. Также у него седые волосы и борода с проседью, рассказали в инстаграме ОМВД России по Новокубанскому району 9 февраля.

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Среди особых примет — на лбу есть шрам длиной в 1 см, на правом плече татуировка в виде дракона. В момент исчезновения был в темно-синем трико, желтой футболке, красной олимпийке, тряпочных синих кроссовках и черной кепке.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по номерам: 8 (86195) 4-11-57, 8 (918) 317-49-13.

Новокубанский район Пропавшие без вести

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