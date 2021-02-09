В Краснодарском крае зафиксировали еще 17 смертей от коронавируса

На Кубани число летальных случаев от COVID-19 к 9 февраля достигло 1 тыс. 627

Напомним, оперштаб Кубани 9 февраля сообщил о 179 новых случаях COVID-19 в регионе и 17 летальных исходах. Позже в сводке по умершим пациентам рассказали, что все они болели внебольничной двусторонней пневмонией тяжелого течения и другими заболеваниями.

В больницах Краснодара умерли семь человек: три мужчины и четыре женщины из Краснодара, Кавказского, Курганинского, Динского и Тимашевского районов. Им было от 42 до 64 лет. Точный возраст каждого умершего пациента и его место жительства в оперштабе не уточнили.

В Сочи от ковида скончались три мужчины и одна женщина в возрасте от 70 до 75 лет. Все они были жителями курорта. Из сводки неясно, в каких именно больницах зафиксировали летальные случаи.

В Новороссийске медикам не удалось спасти 64-летняя женщину и 69-летнего мужчину, которые проживали в городе-герое.

По одному летальному случаю зарегистрировали в Тихорецком, Темрюкском, Курганинском районах, а также в Анапе. В Тихорецком ковид-госпитале не удалось спасти 59-летнюю женщину, в Темрюкском — 82-летнего мужчину, в Курганинском — 81-летнего. В Анапе умер местный житель, которому было 75 лет.