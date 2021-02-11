«2Лекс» запустили услугу по внесудебному банкротству
С начала 2021 года «2Лекс» начали предлагать услуги по внесудебному банкротству
Они включают подготовку и сопровождение процедуры, анализ сделок за последние три года, анализ финансового положения должника, планирующего банкротство через МФЦ.
Воспользоваться упрощенной процедурой внесудебного банкротства через МФЦ граждане могут с 1 сентября 2020 года. При этом в пресс-службе «2Лекс» отметили, что процедура банкротства через МФЦ бесплатная, но при кажущейся простоте вызывает много вопросов.
Если должник попадает под закон об упрощенном банкротстве, то списание долгов обойдется в несколько раз дешевле. Юридическое сопровождение банкротства черед суд обходится в среднем в 90–120 тыс. рублей, а комплексная услуга по сопровождению процедуры внесудебного банкротства будет стоить должнику 25 тыс. рублей.
«Внесудебное банкротство подходит при сумме долга от 50 до 500 тыс. рублей и возможно, если приставы установили отсутствие имущества и окончили производство по п. 4 ч. 1 ст. 46 закона № 229-ФЗ. Наличие задолженностей по кредиту значения не имеет. В рамках процедуры могут быть списаны долги по кредитам, микрозаймам, долги за ЖКУ, долги по налогам, штрафам ГИБДД. Долги по алиментам, зарплате (для ИП), невозмещенный вред здоровью и имуществу не списывается при банкротстве. Процедура внесудебного банкротства подходит гражданам, лишившимся постоянного дохода, и тем, чей доход ниже регионального МРОТ. В противном случае долги будут списываться из заработной платы», — отметил арбитражный управляющий, гендиректор компании «2Лекс» Алексей Жумаев.
Он подчеркнул, что главный риск в бесплатной процедуре внесудебного банкротства заключается в том, что гражданин может быть признан банкротом без списания долгов. Это может произойти, если должник скрыл имущество (в том числе имущество супруга, нажитое в браке), кредитор смог оспорить ранее проведенные сделки, должник намеренно занизил сумму задолженностей.
ООО «2Лекс» предлагает консультацию по всем вопросам банкротства через МФЦ, компания поможет разобраться с подводными камнями каждого из этапов процедуры. Консультации бесплатные по телефону 8(800)551-59-71. Документы для самостоятельного банкротства (форма заявления для внесудебного банкротства в МФЦ, список кредиторов для внесудебного банкротства в МФЦ) можно скачать на 2lex.ru.