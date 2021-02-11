«2Лекс» запустили услугу по внесудебному банкротству

С начала 2021 года «2Лекс» начали предлагать услуги по внесудебному банкротству

Они включают подготовку и сопровождение процедуры, анализ сделок за последние три года, анализ финансового положения должника, планирующего банкротство через МФЦ.

Воспользоваться упрощенной процедурой внесудебного банкротства через МФЦ граждане могут с 1 сентября 2020 года. При этом в пресс-службе «2Лекс» отметили, что процедура банкротства через МФЦ бесплатная, но при кажущейся простоте вызывает много вопросов.

Если должник попадает под закон об упрощенном банкротстве, то списание долгов обойдется в несколько раз дешевле. Юридическое сопровождение банкротства черед суд обходится в среднем в 90–120 тыс. рублей, а комплексная услуга по сопровождению процедуры внесудебного банкротства будет стоить должнику 25 тыс. рублей.