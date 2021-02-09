На Кубани в смертельном ДТП с бензовозом на дорогу вытекло топливо, его убирали всю ночь

Краснодарский край

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Вечером 8 февраля в Краснодарском крае произошло смертельное ДТП с бензовозом

Авария случилась около 20:00 на 68-м км дороги Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края. Водитель бензовоза Scania выбрал небезопасную скорость при дожде. Его вынесло на встречную полосу, там большегруз врезался в автобус.

Погиб водитель автобуса. Мужчина, находившийся в бензовозе, получил повреждения — ему назначили амбулаторное лечение, сообщили журналисту портала Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю 9 февраля. Также в ведомстве добавили, что в ДТП участвовали две машины.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по краю уточняли, что в результате аварии бензовоз перевернулся. Последствия аварии ликвидировали 37 человек, 16 единиц техники. Специалисты засыпали гравием и песком землю, чтобы ограничить разлив нефтепродуктов. Затем смесь должны утилизировать. Также вечером на участке вводили реверсивное движение.

По данным от 7:00 на 9 февраля, дорогу освободили. Бензовоз переместили на обочину, течи топлива нет. На место выедет лаборатория Росприроднадзора, чтобы замерить уровень загрязненности грунта. На месте продолжают дежурить сотрудники МЧС, рассказали в ведомстве.

Напомним, еще одна авария с бензовозом произошла в крае в 2018 году. Грузовая машина выехала на встречную полосу и врезалась в легковушку, погибли два человека.

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