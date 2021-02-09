В Анапе завели уголовное дело на мужчину, который украл три ели

9 февраля в полиции Анапы сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя из-за кражи

В дежурную часть обратился 42-летний местный житель и рассказал, что со двора его частного дома похитили три декоративные ели в металлических ведрах. Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и нашли злоумышленника. Его задержали, в отделе полиции мужчина признался.