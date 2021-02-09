В Анапе завели уголовное дело на мужчину, который украл три ели
9 февраля в полиции Анапы сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя из-за кражи
В дежурную часть обратился 42-летний местный житель и рассказал, что со двора его частного дома похитили три декоративные ели в металлических ведрах. Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и нашли злоумышленника. Его задержали, в отделе полиции мужчина признался.
Полицейские забрали похищенные растения и передали владельцу. На подозреваемого завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили в инстаграме ОМВД России по Анапе 9 февраля.
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