В Анапе завели уголовное дело на мужчину, который украл три ели

Краснодарский край

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9 февраля в полиции Анапы сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя из-за кражи

В дежурную часть обратился 42-летний местный житель и рассказал, что со двора его частного дома похитили три декоративные ели в металлических ведрах. Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и нашли злоумышленника. Его задержали, в отделе полиции мужчина признался.

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Полицейские забрали похищенные растения и передали владельцу. На подозреваемого завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили в инстаграме ОМВД России по Анапе 9 февраля.

Анапа Кражи Полиция

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