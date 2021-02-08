В ковидных госпиталях Кубани умерли 16 человек

В Краснодарском крае к 8 февраля умерли 1 тыс. 610 человек с диагностированным COVID-19

Напомним, за последние сутки в регионе выявили 181 новый случай коронавируса, а в инфекционных госпиталях скончались 16 больных. Как подчеркнули в оперштабе Кубани, у всех пациентов были сопутствующие заболевания и двусторонняя пневмония тяжелого течения.

Так, в больницах Краснодара умерли шесть человек: две местные жительницы 87 и 93 лет, 80-летняя пациентка из Абинского района и трое мужчин 88, 65 и 69 лет. В каких именно медучреждениях скончались пациенты, в оперштабе не уточнили.

В больнице Новороссийска медикам не удалось спасти трех местных жителей — 78-летнюю женщину и мужчин 68 и 75 лет.

В Сочи скончались четыре человека: 66-летняя пациентка из Туапсинского района, две местные жительницы 72 и 82 лет, а также 63-летний житель курорта. Более подробную информацию в оперштабе не предоставили.

В Анапе умерла 74-летняя местная жительница, в Тихорецком районе — 71-летняя пациентка из Кавказского района, в Лабинском районе — 89-летняя жительница Курганинского района.